Ντόνσιτς: «Πρέπει πρώτος εγώ να γίνω καλύτερος»

Μετά την ήττα από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο Λούκα Ντόνσιτς στάθηκε στην βελτίωση που πρέπει να δείξουν οι Λέικερς, με πρώτο τον εαυτό του.

Δεν κρύφτηκε, ούτε βρήκε δικαιολογίες. Ο Λούκα Ντόνσιτς κοίταξε στον καθρέφτη της αυτοκριτικής μετά την ήττα των Λέικερς από τους Γουόριορς, τονίζοντας ότι το παιχνίδι ήταν ένα καλό παράδειγμα ώστε η ομάδα του να αρχίσει να δουλεύει όσα πρέπει.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί. Προφανώς, προπόνηση και απλά να παίζουμε. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα καλό παράδειγμα. Παίζουν σκληρή άμυνα και δείχνουν πολλά, οπότε ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Όχι καλό επειδή χάσαμε, αλλά καλό για να εξασκηθούμε σε αυτά τα πράγματα.

Σίγουρα θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Έχουμε πολλούς νέους παίκτες, αλλά μου αρέσει πολύ να παίζω μαζί τους. Όλοι μπορούν να γίνουν καλύτεροι από αυτό. Εγώ πρώτος. Πρέπει να γίνω καλύτερος. Χάνουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί».