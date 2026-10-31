Δύο εβδομάδες ήταν αρκετές: Ο Λόνι Ουόκερ έκανε ρεκόρ καριέρας με την Μπεσίκτας!

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την απόκτησή του, ο Λόνι Ουόκερ πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας στη EuroLeague, οδηγώντας την Μπεσίκτας σε μια απίθανη ανατροπή απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Δεν χρειάστηκε παρά μόνο δύο εβδομάδες για να δείξει την ποιότητά του και να αφήσει το στίγμα του στην Μπεσίκτας ο Λόνι Ουόκερ. Ο Αμερικανός γκαρντ, που ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα στις 15 Οκτωβρίου, πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής (30/10) μια συγκλονιστική εμφάνιση, οδηγώντας την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς στην εκτός έδρας νίκη με 103-101 επί της Βίρτους Μπολόνια, έπειτα από μια απίθανη ανατροπή.

Ο 27χρονος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 36 μονάδες αξιολόγησης σε μόλις 28 λεπτά συμμετοχής, έχοντας το εντυπωσιακό 7/11 τρίποντα. Μάλιστα, οι 30 πόντοι αποτέλεσαν προσωπικό ρεκόρ στη EuroLeague, ξεπερνώντας τους 29 που είχε σημειώσει με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ απέναντι στη Βιλερμπάν. Παράλληλα, κατέρριψε και το ρεκόρ πόντων παίκτη της Μπεσίκτας στη διοργάνωση, το οποίο κατείχε ο Κέρτις Τζέρελς με 27 πόντους από το 2012.

Το εντυπωσιακότερο, ωστόσο, είναι πως ο Ουόκερ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη μόλις από τα μέσα Οκτωβρίου, έχοντας επιστρέψει στην Ευρώπη μετά την αποδέσμευσή του από τους Ντένβερ Νάγκετς. Το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τη νέα του ομάδα πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, στην ήττα από την Αναντολού Εφές με 89-80, όταν περιορίστηκε στους 5 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής. Δύο ημέρες αργότερα, απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ για το τουρκικό πρωτάθλημα, ανέβασε την απόδοσή του, σημειώνοντας 15 πόντους με 2/5 τρίποντα και 4 ριμπάουντ.

Και κάπως έτσι, στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του στη EuroLeague με τη φανέλα της Μπεσίκτας, ήρθε η πραγματική «έκρηξη». Απέναντι στη Βίρτους, ο Ουόκερ ήταν εκείνος που κράτησε ζωντανή την ομάδα του όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, καθώς οι Ιταλοί προηγούνταν με 97-84 λιγότερο από τέσσερα λεπτά πριν από το φινάλε. Με συνεχόμενα μεγάλα σουτ και αποκορύφωμα το έβδομο τρίποντό του, με το οποίο μείωσε σε 101-100 στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, έβαλε τις βάσεις για τη σπουδαία ανατροπή, την οποία ολοκλήρωσε ο Κόνορ Μόργκαν με το νικητήριο τρίποντο για το 103-101.

Από τους 5 πόντους του ντεμπούτου στους 30 της Μπολόνια μέσα σε οκτώ ημέρες, ο Λόνι Ουόκερ δείχνει ήδη γιατί η απόκτησή του αποτέλεσε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της Μπεσίκτας. Με την εκτελεστική του δεινότητα, την ικανότητά του να δημιουργεί το δικό του σουτ και την προσωπικότητά του στα κρίσιμα σημεία, ο Αμερικανός μοιάζει έτοιμος να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της τουρκικής ομάδας στη φετινή EuroLeague.