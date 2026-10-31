«Σφήνα Ολυμπιακού στην Μακάμπι για Χέιζ»

Τον NBAer Κίλιαν Χέιζ «κοιτάζει» ο Ολυμπιακός, προκειμένου να καλύψει το κενό που άφησε στο ρόστερ ο σοβαρός τραυματισμός του Μοντέρο.

Ο Ζαν Μοντέρο τέθηκε εκτός για έξι μήνες με πρόβλημα στον μηνίσκο του αριστερού του ποδιού, όμως στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να κάτσουν με... σταυρωμένα χέρια. Οι Πρωταθλητές Ευρώπης έχουν ήδη βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Δομινικανού γκαρντ, με τον NBAer Κίλιαν Χέιζ να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο πρώην παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές με την Μακάμπι Τελ Αβίβ προκειμένου να περάσει τον Ατλαντικό, όμως φαίνεται ότι αυτή η συμφωνία χαλάει λόγω οικονομικής απόστασης. Νέα δημοσιεύματα από το Ισραήλ εμπλέκουν πλέον τον Ολυμπιακό στην περίπτωση του παίκτη, ο οποίος παραμένει ελεύθερος.

Πέρσι με τους Κινγκς, ο Χέιζ μέτρησε 5.5 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ μέσο όρο στο ΝΒΑ.