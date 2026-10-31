Καθησυχαστικός ο Σατοράνσκι: «Νιώθω πολύ καλύτερα» (pic)

Ο Τόμας Σατοράνσκι αποχώρησε από τον αγώνα της ομάδας του μετά από τρομακτική πτώση, και θέλησε σήμερα να καθησυχάσει τους απανταχού φιλάθλους.

Ο Τόμας Σατοράνσκι ανησύχησε τους πάντες μετά την άσχημη πτώση του στο παρκέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Ντουμπάι BC. Ο Τσέχος γκαρντ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και παραμένει υπό παρακολούθηση.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ενημέρωση, ο ίδιος παραμένει καθησυχαστικός. Ποζάροντας με χαμόγελο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ο Σατοράνσκι έγραψε ότι νιώθει πολύ καλύτερα και ότι θα επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

«Γεια σε όλους, ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για όλα τα μηνύματα, τη στήριξη και το ενδιαφέρον. Ένα πολύ ξεχωριστό ευχαριστώ στην Dubai Basketball Club, τους παίκτες και το επιτελείο της, για την άμεση αντίδραση και τη βοήθεια που μου προσέφεραν. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους συμπαίκτες μου, το επαγγελματικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους της Χάποελ για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια. Ήταν σίγουρα μια τρομακτική στιγμή, αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Ελπίζω να επιστρέψω στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Σατοράνσκι.

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