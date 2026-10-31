Άγγελος Κορμανός: Ο φορ της ΑΕΚ εντυπωσίασε στην Εθνική Κ15 με 8 γκολ στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026

Ο 15χρονος φορ της ΑΕΚ Άγγελος Κορμανός ήταν εκπληκτικός στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 στο Μπακού με την Εθνική Κ15.

Την τρίτη θέση κατέκτησε η Εθνική Κ15 στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 στο Μπακού κι ένας εκ των πρωταγωνιστών της πορείας είναι ο Άγγελος Κορμανός της ΑΕΚ. Ο 15χρονος επιθετικός σημείωσε 8 γκολ στη διοργάνωση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Βέβαια, στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, ο Κορμανός έχει δείξει την αξία του, καθώς την περασμένη σεζόν με την Κ15 πέτυχε 23 γκολ και αναδείχτηκε ο κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Φέτος, ο 15χρονος επιθετικός υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, δείγμα που πόσο η ΑΕΚ τον υπολογίζει για το μέλλον. Μάλιστα, έχει προωθηθεί στην Κ17, με την οποία ήδη μετρά τρία γκολ.

Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2011 και αποκτήθηκε τον Απρίλιο του 2025 από την Νίκη Αλίμου - Coerver Pro Academy (αρχικά για την ομάδα Κ14), ανεβαίνει τα σκαλοπάτια των ομάδων υποδομής της ΑΕΚ και αποτελεί μια από τις ελπίδες για να φτάσει στην πρώτη ομάδα και να διακριθεί κι εκεί.