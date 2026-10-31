Εύκολη η κλήρωση για Σάκκαρη στο Χονγκ – Κονγκ

Με θετικές προϋποθέσεις ξεκινά η προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ, καθώς η κλήρωση του τουρνουά τής δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια αξιόλογη παρουσία στην τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση για το 2026.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο.30 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει τοποθετηθεί στο Νο.4 του ταμπλό, θα αγωνιστεί στη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-8 Νοεμβρίου, με στόχο να ολοκληρώσει τη χρονιά με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η πρεμιέρα της Σάκκαρη θα γίνει απέναντι σε αθλήτρια που θα εξασφαλίσει την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών. Εφόσον ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, στον δεύτερο γύρο θα βρει απέναντί της είτε τη Μάντισον Ίνγκλις (Νο.130) είτε τη Μάγια Τζόιντ (Νο.94), οι οποίες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, το πρώτο σημαντικό τεστ για την Ελληνίδα, με βάση την κατάταξη και τις θέσεις των αθλητριών στο ταμπλό, ενδέχεται να προκύψει στα προημιτελικά. Εκεί πιθανή αντίπαλός της είναι η Κινέζα Σινιού Γουανγκ, Νο.39 στον κόσμο και Νο.6 του ταμπλό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υπόλοιπο ταμπλό της διοργάνωσης, καθώς αρκετές δυνατές παρουσίες αναμένεται να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Στο πρώτο μισό του ταμπλό, επικεφαλής είναι η Σοράνα Κιρστέα (Νο.16), ενώ στο δεύτερο ξεχωρίζει η Αλεξάντρα Ιάλα (Νο.19), η οποία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς (Νο.65).

Ανάμεσα στις αθλήτριες που συγκεντρώνουν τα βλέμματα βρίσκονται επίσης η Πάουλα Μπαδόσα (Νο.61), η Λέιλα Φερνάντες (Νο.23) και η Σοφία Κένιν (Νο.187).

Ξεχωριστή παρουσία στο τουρνουά θα αποτελέσει η Βίνους Γουίλιαμς, η οποία εξασφάλισε wildcard συμμετοχής από τους διοργανωτές. Στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Μέρι Στογιάνα (Νο.113), σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού.

Για τη Σάκκαρη, το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει την ευνοϊκή διαδρομή που προέκυψε από την κλήρωση και να διεκδικήσει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο κλείσιμο σε μια απαιτητική αγωνιστική χρονιά.