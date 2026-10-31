Ο ΠΑΟΚτσής καλλιτέχνης του Ρότερνταμ και η μοναδική μικρογραφία της Τούμπας! (pics)

Ένα ξεχωριστό εγχείρημα, που συνδυάζει την τεχνολογία, τον μοντελισμό και την ανιδιοτελή αγάπη για τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έξι χρόνια στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Πρωταγωνιστής είναι ο 44χρονος μηχανολόγος – μηχανικός και σχεδιαστής Βασίλης Πατσατζάκης, ο οποίος έχει βάλει έναν ιδιαίτερο στόχο και πιο συγκεκριμένα να δημιουργήσει μια απόλυτα πιστή μικρογραφία του ιστορικού γηπέδου της Τούμπας, αποτυπώνοντας ακόμη και την παραμικρή κατασκευαστική λεπτομέρεια.

Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιός και, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά τονίζει στο ΕΤ Magazine, «Κορδελιώτης», ο Βασίλης ζει τα τελευταία 15 χρόνια μόνιμα στην Ολλανδία μαζί με την οικογένειά του. Ωστόσο, η απόσταση από την πόλη όπου μεγάλωσε και από την αγαπημένη του ομάδα δεν στάθηκε εμπόδιο στο να μετατρέψει ένα προσωπικό πάθος σε ένα φιλόδοξο project.

Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη δημιουργία μιας εντυπωσιακής μακέτας. Ο σχεδιαστής θέλει να αναπαραστήσει το ιστορικό γήπεδο όσο το δυνατόν πιο πιστά, χρησιμοποιώντας ακόμη και αυθεντικά υλικά από τα τσιμέντα και τα σπασμένα καθίσματα της πραγματικής Τούμπας. Μέχρι σήμερα έχει αφιερώσει περισσότερες από 2.500 εργατοώρες, ενώ υπολογίζει ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα έχει ξεπεράσει τις 3.000.

Το μεγάλο όνειρο του Βασίλη Πατσατζάκη είναι η μικρογραφία να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027 και, όταν η ιστορική Τούμπα δώσει τη θέση της στη Νέα Τούμπα, να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει σε έναν μουσειακό χώρο ή στο λόμπι του νέου γηπέδου. Μια παρακαταθήκη για την ιστορία του ΠΑΟΚ, όπως λέει ο ίδιος, αλλά και ένας τρόπος να διασωθεί σε μικρογραφία ένα γήπεδο που έχει συνδεθεί με τις σημαντικότερες στιγμές της ομάδας.

Περισσότερες από 2.500 εργατοώρες και σχεδίαση από το μηδέν

Ο μηχανολόγος – μηχανικός, μιλώντας στο ET Magazine, αναφέρει ότι γύρω στο 2020 με 2021 ξεκίνησε να σχεδιάζει το γήπεδο και μέχρι σήμερα έχει αφιερώσει στο project περισσότερες από 2.500 εργατοώρες. Από αυτές, οι 1.500 αφορούν αποκλειστικά την τρισδιάστατη σχεδίαση, ενώ για το γήπεδο της Φέγενορντ οι δημιουργοί του ξόδεψαν συνολικά 6.000 εργατοώρες προκειμένου να το ολοκληρώσουν.

«Εγώ ξεκίνησα την Τούμπα ουσιαστικά τελείως από το μηδέν. Το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο μέρος είναι η σχεδίαση, δηλαδή όλα τα τσιμέντα, τα καθίσματα που είναι 1 προς 1 στον αριθμό, τα σκαλοπάτια είναι εκεί που πρέπει να είναι, όπως στο αληθινό. Τα καθίσματα σε κάθε Θύρα του γηπέδου είναι σχεδόν διαφορετικά, οπότε και στο project μου υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια. Θέλω να έχω το πιο ακριβές και φυσικό αποτέλεσμα που γίνεται, γιατί έχει μία άγρια ομορφιά το γήπεδο. Τα καλοκαίρια που ήμουν Θεσσαλονίκη για διακοπές, πήγαινα στο γήπεδο, μάζευα φωτογραφίες, έκανα μετρήσεις, διότι ήθελα να έχω ακριβώς τα μέτρα της Τούμπας.

Ακόμα και τα γκράφιτι θα είναι ακριβώς τα ίδια στο εξωτερικό του γηπέδου. Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό μου μετά το δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, η αλήθεια ήταν ότι σκέφτηκα σοβαρά να τα παρατήσω και έχασε περίπου 1,5 μήνα. Όμως, με την υποστήριξη της γυναίκας μου με προέτρεψε και πάλι να αρχίσω και ουσιαστικά να ολοκληρώσω τη μακέτα».

«Το να δημιουργήσεις την Τούμπα τώρα σε μακέτα και όταν δημιουργηθεί η Νέα Τούμπα να τη φέρεις και να φιλοξενηθεί σε μουσειακό χώρο, είναι σίγουρο πως θα είναι μία συγκινητική στιγμή για όλους. Στόχος μου είναι να αφήσω μία παρακαταθήκη, όταν και εφόσον γίνει το νέο γήπεδο, να υπάρχει ένα ακριβές αντίγραφο του παλιού. Δεν θέλω να την κρατήσω σπίτι για πάντα, αλλά να φιλοξενηθεί σε έναν χώρο που θα της αρμόζει ως έκθεμα», υπογραμμίζει ο Βασίλης.

Ο στόχος για τον Μάιο του 2027 και τα 30.000 καθίσματα

Παράλληλα, στόχος του Βασίλη Πατσατζάκη είναι τον Μάιο του 2027 να έχει ολοκληρώσει το project όπως εκείνος θεωρεί ότι είναι «τέλειο». Αυτή την περίοδο δημιουργεί τα καθίσματα από τις Θύρες 5 και 6 και ευελπιστεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να τα έχει ολοκληρώσει.

«700 καθίσματα που παίρνουν γύρω στις 2 ώρες για να τα φτιάξω με ρητίνη μέσα σε ειδικά καλούπια και να τα κολλήσω. Τα καθισματάκια είναι από τα πολύ δύσκολα σκέλη, γιατί θέλει αρκετές ώρες για να βγουν σωστά και υπάρχει σωματική καταπόνηση, διότι κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα για ώρες και ιδίως όταν μιλάμε για κοντά 30.000 καθίσματα».

Συνολικά, το γήπεδο της Τούμπας, μόλις ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση των καθισμάτων, θα είναι έτοιμο κατά 95%. Στη συνέχεια θα απομένουν η δημιουργία και η τοποθέτηση του κτιρίου στο εξωτερικό του γηπέδου, τα γκράφιτι, τα εξωτερικά φώτα, το σκέπαστρο μαζί με τον φωτισμό του, οι προβολείς του γηπέδου, αλλά και ο πίνακας που θα διαθέτει πραγματική ηλεκτρική οθόνη, στην οποία θα αναγράφεται το σκορ και θα προβάλλονται βίντεο με αγώνες από την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τη χρονιά του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά το κόστος, ο Βασίλης τονίζει ότι τα υλικά, τα μηχανήματα και οι 3D εκτυπωτές που έχει χρησιμοποιήσει είναι αρκετά μεγάλο, αν και οι εργατοώρες και ο κόπος που έχει αφιερώσει το project έχουν για εκείνον την μεγαλύτερη αξία.

Ένα ακόμη ζήτημα που βρίσκεται υπό επεξεργασία είναι το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν φίλαθλοι μέσα στο γήπεδο. Σύμφωνα με τον δημιουργό, η πιο φθηνή φιγούρα κοστίζει σχεδόν 6 ευρώ, με αποτέλεσμα, εάν τοποθετηθούν 30.000 φιγούρες, το συνολικό κόστος να εκτοξευθεί.

«Εάν προκύψει κουβέντα με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, το βλέπουμε στο μετέπειτα. Για την ώρα θα είναι άδειο το γήπεδο».

Το αυθεντικό DNA της Τούμπας μέσα στη μακέτα

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία του εγχειρήματος είναι ότι ο Βασίλης έχει χρησιμοποιήσει πραγματικά υλικά από τα τοιχώματα του γηπέδου, αλλά και από τα καθίσματα, ενσωματώνοντάς τα στη μακέτα.

«Έχω πάρει χώματα από τα τσιμέντα της Τούμπας, τα οποία έχουν πέσει από τις κερκίδες, τα έχω κονιορτοποιήσει και τα έχω ουσιαστικά βάλει στα τσιμέντα της μακέτας, ενώ το ίδιο έκανα και με τα καρεκλάκια. Πήρα υλικό από τα σπασμένα που έχει το αληθινό γήπεδο και το έβαλα μέσα σε όλα, οπότε μιλάμε για ένα γήπεδο με 100% DNA του ΠΑΟΚ. Μέχρι να το ολοκληρώσω οι εργατοώρες θα έχουν ξεπεράσει τις 3.000, διότι έχω αρκετές ιδέες, οι οποίες θέλουν χιλιάδες ώρες για να τις υλοποιήσω. Έχω βρει τρόπο μέχρι και να βγαίνει καπνός στο γήπεδο και να ανάβουν εκατοντάδες λαμπάκια σαν πυρσοί».

«Όλη η δουλειά ουσιαστικά είναι οι εργατοώρες, τις οποίες δεν τις πληρώνεσαι ουσιαστικά. Είναι μοντελισμός, αλλά το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει την ιδιαιτερότητα ότι απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, με ισχυρό πυρήνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Προφανώς το κάνω για τον εαυτό μου, αλλά επειδή από τη φύση μου είμαι ρομαντικός, δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνα εάν έβλεπα την Τούμπα να γκρεμίζεται και έτσι διαπίστωσα ότι εάν το ξεκινούσα θα έπρεπε να είναι ένα κλικ πιο πάνω από τα υπόλοιπα», συμπληρώνει στο ET Magazine ο Βασίλης.

Η στήριξη της οικογένειας και η επικοινωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ταυτόχρονα, μιλώντας για την οικογένειά του, ο ίδιος αναφέρει με χαρά ότι όλοι χαίρονται γι’ αυτό που κάνει, ιδίως η σύζυγός του, η οποία τον υποστηρίζει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς πρόκειται για κάτι που τον ευχαριστεί και τον χαροποιεί ιδιαιτέρως.

Επιπλέον, σε ερώτηση για το εάν επικοινώνησε ποτέ με κάποιον από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα, ο μηχανολόγος – μηχανικός υπογραμμίζει στο ET Magazine ότι δύο στελέχη της διοίκησης γνωρίζουν για τη δουλειά του και έχει μιλήσει μαζί τους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει κάτι. «Όταν έγινε η κουβέντα αυτή όλα με το γήπεδο ήταν στον αέρα, οπότε ουσιαστικά το αφήσαμε και μετέπειτα».

Το όραμά του, πάντως, παραμένει συγκεκριμένο, δηλαδή η μικρογραφία της ιστορικής Τούμπας να μην παραμείνει απλώς ένα προσωπικό δημιούργημα, αλλά να αποτελέσει κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου και να είναι προσβάσιμη στους φιλάθλους του.

«Η αποτύπωση της Τούμπας θέλω να μείνει ως κληρονομιά και, όπως το φαντάζομαι, να μπαίνεις είτε στο λόμπι του νέου γηπέδου είτε στο μουσείο της ομάδας και να υπάρχει ως ιστορία εκεί μέσα», συμπληρώνει ο Βασίλης Πατσατζάκης.

Δείτε εικόνες από τη μικρογραφία της Τούμπας