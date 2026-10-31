AEK: Φουλάρει για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τα δεδομένα για την ενδεκάδα 

Η ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έχει επικεντρωθεί στο μεγάλο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

Εκεί όπου θα δούμε μια κανονικότητα αναφορικά με την αρχική ενδεκάδα. Θα δούμε, εκτός απροόπτου, τους έντεκα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας και σίγουρα, μια ομάδα σε ισορροπία. Είναι φανερό πως με τον ΠΑΟΚ διαταράχτηκε εντελώς η δομή της ΑΕΚ και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι είχε ένα σούπερ 25λεπτο αλλά και πολλά προβληματικά κομμάτια. Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά τι πήγε λάθος στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζοντας την ήττα χρήσιμη και διδακτική ενώ προφανώς επισήμανε και στους παίκτες του τα λάθη που έγιναν.

Αυτό που έχει σημασία για τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό τώρα, είναι να προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα πνευματικά και αγωνιστικά την ομάδα εν όψει του απαιτητικού ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Προβλήματα, δεν υπάρχουν αν εξαιρέσουμε τον Θωμά Στρακόσα και ουσιαστικά η Ένωση θα πάει να παίξει την Κυριακή πλήρης, έχοντας δώσει ανάσες μάλιστα σε Μουκουντί, Κοϊτά και Βιτάλις που έμειναν εκτός αποστολής την Τετάρτη. Γενικότερα, η διαχείριση που έγινε στο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά φωτογραφίζει και την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του να παρατάξει ο Νίκολιτς την Κυριακή.

Ο Μπρινιόλι θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές, οι Μαρίν-Βιτάλις στον άξονα, οι Μάγερ-Κοϊτά σε αυτόν τον σύνθετο ρόλο που έχουν στα φτερά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και οι Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης. Υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση στον άξονα και ο Κάιρινεν αντί του Βιτάλις αν και ο Ούγγρος που έμεινε εντελώς εκτός στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να έχει προβάδισμα.

Φυσικά, θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η προπόνηση του Σαββάτου στα Σπάτα με την οποία η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την μίνι προετοιμασία της για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό το οποίο έρχεται μετά το ματς στην Τούμπα ενώ ακολουθεί ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι την προσεχή Τετάρτη, αυτό με τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League. Ουσιαστικά η ΑΕΚ, καλείται να διαχειριστεί μια... διαβολοβδομάδα με τρία απαιτητικά παιχνίδια, στοχεύοντας φυσικά για αρχή την Κυριακή, να εμφανιστεί έτοιμη και αποφασισμένη και να πάρει θετικό αποτέλεσμα, ιδανικά τη νίκη.