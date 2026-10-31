ΟΦΗ: Χωρίς Χριστογεώργο, Ισέκα στο Αγρίνιο

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Την αποστολή του ΟΦΗ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό ανακοίνωσε ο Χρήστος Κόντης.

Με προπόνηση που έγινε το πρωί του Σαββάτου (31/10) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (1/11) αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στους ανέτοιμους Χριστογεώργο, Ισέκα, τον τραυματία Χνάρη, ενώ εκτός πλάνων έμειναν και οι νεαροί Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς.

Στην 23μελή αποστολή του ΟΦΗ συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Αποστολάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλακης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.