ΑΣ ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Στόχος να ξεκινήσουν οι εργασίες το καλοκαίρι του 2027»

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Ανακοίνωση αναφορικά με την Νέα Τούμπα εξέδωσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ, αναφέροντας το χρονοδιάγραμμα που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε στενή επαφή με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα.

Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανταλλαγή εγγράφων.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και σήμερα, μελέτες και σχέδια, που προχωρούν και εξελίσσονται.

Στόχος, όπως έχει ειπωθεί και στην πρόσφατη παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».