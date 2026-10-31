Συλλήψεις στην Κατερίνη με φόντο το ποδόσφαιρο και τη διαιτησία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πιερικό ποδόσφαιρο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Πιερικών Παραπολιτικών, έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με τον χώρο του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης περιλαμβάνεται και άτομο με θέση ευθύνης στον χώρο της διαιτησίας, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για αρχιδιαιτητή.

Οι πληροφορίες έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Πιερίας, με τις εξελίξεις να αναμένονται με ιδιαίτερη προσοχή και από την ΕΠΣ Πιερίας.

Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των εμπλεκομένων ή τη φύση της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, απαιτείται προσοχή και σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας.

Το σχετικό δημοσίευμα: