Νομικά κατά του Κάραγκερ η Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον του Τζέιμι Κάραγκερ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Premier League, κατηγορώντας τον παλαίμαχο αμυντικό της Λίβερπουλ και νυν σχολιαστή ότι προχώρησε σε «απαράδεκτες προσβολές» κατά του συλλόγου και των φιλάθλων του.

Η αντίδραση των «χωριατών» ήρθε μετά από σχόλια του Κάραγκερ στο podcast "Stick to Football", όπου είπε στους φιλάθλους της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ να «σκάσουν» και δήλωσε: «Η Άστον Βίλα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ». Ο 48χρονος συζήτησε επίσης τη φημολογία που συνδέει τον προπονητή της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, με ενδεχόμενη μετακίνηση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εφόσον προκύψει τέτοια ευκαιρία.

«Η Άστον Βίλα θα κινηθεί νομικά εναντίον του Τζέιμι Κάραγκερ για τις απαράδεκτες ύβρεις του κατά του συλλόγου και των φιλάθλων του» δήλωσε ο πρόεδρος των «λιονταριών», Νασέφ Σαουίρις, και συμπλήρωσε: «Η Άστον Βίλα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σταματήσει την άνοδό μας στο αγγλικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο». Ο σύλλογος δεν διευκρίνισε τη νομική βάση, στην οποία θα στηρίξει τις ενέργειές του.

Από την πλευρά του, ο Κάραγκερ επιχείρησε να εκτονώσει την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι έκανε τα συγκεκριμένα σχόλια αστειευόμενος. «Ήταν αστείο, μετά τα "πυρά" που δέχτηκα από φιλάθλους της Βίλα, επειδή είπα ότι ο Έμερι ίσως να ενδιαφερόταν να πάει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» δήλωσε ο παλαίμαχος αμυντικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπλήρωσε: «Ελπίζω αυτά τα βίντεο -που με παρουσιάζουν σαν κλόουν- να δείχνουν επίσης ότι εκθειάζω τον Έμερι και τη Βίλα, όπως κάνω εδώ και χρόνια, και ότι εξέφρασα την ικανοποίησή μου για τη νίκη σας (σ.σ. στον τελικό του Europa League της σεζόν 2025-26) στην Κωνσταντινούπολη». Επανέλαβε, επίσης, ότι τα σχόλιά του αντικατόπτριζαν τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφει για τον Έμερι και όχι κάποια υποτιθέμενη αδυναμία της Άστον Βίλα, χαρακτηρίζοντας τον Ισπανό ως έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Premier League.