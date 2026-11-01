Ολυμπιακός: Το κορυφαίο σερί της επταετίας με εννιά νίκες

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Ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ "τρέχει" το καλύτερο σερί του (μέσα στην ίδια περίοδο) εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή του Πέδρο Μαρτίνς!

Οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν "διά πυρός και σιδήρου" από τη Λεωφόρο, επικρατώντας της Κηφισιάς (2-3) με γκολ στο 95', ενώ είχαν δεχτεί την ισοφάριση τρία λεπτά νωρίτερα.

Αυτή ήταν η ένατη διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, στο δέκατο ματς του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο της ομάδας.

Οι πέντε αφορούσαν το πρωτάθλημα, τρεις στη League Phase του Europa League και μία στο Κύπελλο.

Κάπως έτσι έσπασε το σερί των οκτών νικών (μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο) που κρατούσε από το 2019, όταν ο Ολυμπιακός του Πέδρο Μαρτίνς την άνοιξη εκείνης της περιόδου είχε φτάσει τις οκτώ συνεχόμενες νίκες, όλες όμως για το πρωτάθλημα.