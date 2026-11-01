Επιβλητικοί οι Πέλικανς κόντρα στους Χοκς

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Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς με τρομερή εμφάνιση, επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 121-99.

Οι Πέλικανς έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 35-18 στην λήξη της πρώτης περιόδου, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την άνετη επικράτησή τους.

Οι «Πελικάνοι» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, φτάνοντας με άνεση στη νίκη απέναντι στους ισχυρούς Ατλάντα Χοκς, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 2-4.

O Σαντίκ Μπέι με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πέλικανς, με τον Κίνγκστον Φλέμινγκς να ξεχωρίζει για τους Χοκς, έχοντας 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης