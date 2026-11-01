Σκόνταψε με τη Φούλαμ η Βίλα

Μοιρασιά στο «Villa Park» ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Φούλαμ με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

Η Αστον Βίλα έχασε πέναλτι με τον ΜακΓκιν στο 16′, δέχτηκε την ισοφάριση με το αυτογκόλ του γκολκίπερ της, Σουζούκι και κάπως έτσι «γράφτηκε» το τελικό 1-1 στο ματς με τη Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Το πέμπτο γκολ του Τζάκσον στα τελευταία 5 παιχνίδια (έχει σκοράρει στα τέσσερα) δεν αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Ουνάι Έμερι να πάρει το «τρίποντο», τρεις ημέρες πριν αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από την άλλη, η ομάδα του Αρμπελόα πήρε ένα «χρυσό» βαθμό στη μάχη που δίνει για να «ξεκολλήσει» από την… ουρά της βαθμολογίας.