Άφησε αιχμές ο Λέτο: «Αν αναλύσετε την τελευταία φάση θα δείτε πως θα έχετε πολλή δουλειά» (vid)

Πολλά παράπονα έχει η Κηφισιά από τη διαιτησία του Τσέτσιλα στο ματς με τον Ολυμπιακό, με τον Λέτο να αφήνει... αιχμές στη συνέντευξη Τύπου.

Τι και αν ο 4ος διαιτητής είχε δείξει αρχικά πως οι καθυστερήσεις θα ήταν 3 λεπτά; Ο Τσέτσιλας κράτησε δύο λεπτά επιπλέον καθυστέρηση και ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε σκοράροντας σε… νεκρό χρόνο, καθώς το νικητήριο τέρμα των ερυθρόλευκων σημειώθηκε στο 94:15.

Μάλιστα, στο τέλος η Κηφισιά «φώναξε» και για πέναλτι για χέρι στην περιοχή, ωστόσο τόσο ο Τσέτσιλας όσο και ο Τσακαλίδης από το VAR δεν έκριναν πως υπήρχε παράβαση, με την αναμέτρηση να λήγει με ένταση.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και άφησε... αιχμές για τη διαιτησία. «Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα και το τρόπο που παίζει. Δεν θέλω να σχολιάσω για την τελευταία φάση. Αν αναλύσετε την τελευταία φάση θα δείτε πως θα έχετε πολλή δουλειά», ήταν τα λόγια του μεταξύ άλλων.