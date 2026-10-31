Ζιάγκος: «Ήρθαμε αντιμέτωποι με τον χειρότερο εαυτό μας»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος σε δηλώσεις του παραδέχθηκε το κακό βράδυ της Μυκόνου μετά την ήττα από τη Δόξα Λευκάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στη Δόξα Λευκάδας. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ για εμάς, στο οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι με τον χειρότερό μας εαυτό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για έλλειψη ενέργειας και απουσίες. Απολύτως καμία. Ξέρουμε το μπάσκετ. Γνωρίζουμε μέχρι ποιο σημείο το έλλειμμα ενέργειας μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι μιας ομάδας, όπως και οι απουσίες, αλλά και μέχρι ποιο σημείο μπορούν να επηρεάσουν τη δουλειά σου.

Γιατί, σε ένα άθλημα επαφών, συνεργασιών, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, και αυτοματισμών και στις δύο πλευρές του γηπέδου, η ομάδα δεν πήγε ποτέ στις επαφές, δεν ακουμπήσαμε άνθρωπο… Στο πρώτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν συμπληρώσαμε ομαδικά φάουλ. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήμασταν διαρκώς πίσω στο σκορ, δημιουργήσαμε για τον συμπαίκτη μας μόλις έντεκα φορές σε 40 λεπτά. Άρα, δεν συνεργαστήκαμε ποτέ και δεν είχαμε κανέναν απολύτως αυτοματισμό. Για αυτά τα τρία στοιχεία δεν φταίει ούτε το έλλειμμα ενέργειας ούτε η κόπωση ούτε οι απουσίες.

Προφανώς, στον αθλητισμό υπάρχουν και κακές βραδιές. Έχουμε μια δύσκολη συνέχεια, πολύ δύσκολη συνέχεια. Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, η λίγκα πολύ ανταγωνιστική και σηκώνουμε κεφάλι, προχωρώντας για το επόμενο παιχνίδι».