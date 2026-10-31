Πανέτοιμος για Αστέρα ο ΠΑΟΚ - Οι «εκλεκτοί» του Λίσι

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Χωρίς τους Πέλκα, Μιχαηλίδη και Λουσέ θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Aστέρα AKTOR - Ποιους επέλεξε ο Αλέσιο Λίσι ενόψει Τούμπας (1/11 19:00)

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η ασπρόμαυρη προετοιμασία στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ενόψει του αγώνα απέναντι στους Αρκάδες, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League (1/11 19:00).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην αμυντική και επιθετική τακτική. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα και στατικές φάσεις.

Οι Πέλκας και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθούν, ενώ ο Λουσέ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την αποστολή, η οποία απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλώμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.