Πανέτοιμος για Αστέρα ο ΠΑΟΚ - Οι «εκλεκτοί» του Λίσι

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η ασπρόμαυρη προετοιμασία στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ενόψει του αγώνα απέναντι στους Αρκάδες, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League (1/11 19:00).
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην αμυντική και επιθετική τακτική. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα και στατικές φάσεις.
Οι Πέλκας και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθούν, ενώ ο Λουσέ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την αποστολή, η οποία απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:
Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλώμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.
#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKAST #Slgr #NewEra 🔗https://t.co/os9KMWMzY1 https://t.co/f4dXS6Ugj2— PAOK FC (@PAOK_FC) October 31, 2026