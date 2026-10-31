Ιτούνας ενόψει Ολυμπιακού: «Πιστοί στις αρχές μας, συγκεντρωμένοι στο πλάνο»

Με τον Ολυμπιακό θα αναμετρηθεί την Κυριακή (1/11, 13:00, SPORT FM TV) το Περιστέρι Betsson στη Sunel Arena, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου προέρχονται από μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μούρθια για το Basketball Champions League, αλλά γνωρίζουν καλά πως έχουν πολύ δύσκολο έργο κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

«Ξέρουμε πως αντιμετωπίζουμε μια πολύ σπουδαία ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, ωστόσο εμείς θα βγούμε στο γήπεδο και θα προσπαθήσουμε να μείνουμε πιστοί στις αρχές που διέπουν το παιχνίδι μας, ώστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο που μπορούμε» υποστήριξε ο Τζον Ιτούνας για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».

Και συμπλήρωσε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, ώστε να μην δώσουμε δεύτερες επιθέσεις στον Ολυμπιακό. Η άμυνα επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι, καθώς θα μας βοηθήσει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο που είναι και ο στόχος μας, ώστε να βρούμε εύκολα καλάθια».