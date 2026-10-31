Λέτο: «Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου» (vid)

Δείτε τα όσα δήλωσε ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά την «χιτσκοκική» ήττα της Κηφισιάς από τον Ολυμπιακό, δηλώνοντας περήφανος για τους παίκτες του.

«Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Πρέπει να συζητήσουμε πόσο καλά έπαιξε η ομάδα σήμερα, εκπληκτικό ποδόσφαιρο, είχαμε την μπάλα και πιέζαμε. Μείναμε πίσω 2-0 με δικά μας λάθη, στο πρώτο που χάσαμε την μπάλα στο κέντρο και στο δεύτερο από απώλεια συγκέντρωσης σε κόρνερ, ενώ γνωρίζαμε πόσο καλός είναι ο Ολυμπιακός.

Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε απέναντι σε μία τέτοια ομάδα. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στο πώς παίξαμε, αυτό είναι το σημαντικό, δεν θέλω να σχολιάσω τα υπόλοιπα. Πληρώσαμε τα λάθη που κάναμε, αλλά στην επίθεση είχαμε πολλές ευκαιρίες και είναι αυτό που ο κόσμος μας θέλει να βλέπει.



Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου, αυτοί που μπήκαν από τον πάγκο μας έδωσαν ενέργεια. Αξίζαμε να μη χάσουμε σήμερα, είναι δύσκολο να δεχθούμε το αποτέλεσμα, πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι στον Βόλο», είπε αναλυτικά o Aργεντίνος τεχνικός.