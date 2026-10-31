Live: Κηφισιά - Ολυμπιακός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο "Απ. Νικολαϊδης" / Magenda Sport 1 League
9η αγωνιστική
9η αγωνιστική
ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS
2 3
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Διαιτητης
- Τσέτσιλας (Γρεβενών)
- VAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
- AVAR: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοι
- Πάτρας (Μακεδονίας)
- Μωϋσιάδης (Γρεβενών)
Τεταρτος
- Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Σκορερς
- 81 Εμπουλά
- 90+1 Ζέρσον Σόουζα
Κιτρινες καρτες
- 28 Αμπάντα
- 51 Βαν Άιμα
- 75 Ζέρσον Σόουζα
- 88 Ζολιμπουά
- 90+2 Ρουκουνάκης
- 90+5 Μάνσο
Σκορερς
- 46 Ρόκα
- 71 Μάριους
- 90+5 Ζέλσον Μάρτινς
Κιτρινες καρτες
- 47 Ζότα Σίλβα
- 56 Πουέρτα