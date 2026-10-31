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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο "Απ. Νικολαϊδης" / Magenda Sport 1 League
9η αγωνιστική
Κηφισιά Tutu Deals
ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS
2 3
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Ολυμπιακός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Τσέτσιλας (Γρεβενών)
  • VAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
  • AVAR: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοι
  • Πάτρας (Μακεδονίας)
  • Μωϋσιάδης (Γρεβενών)
Τεταρτος
  • Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Σκορερς
  • 81 Εμπουλά
  • 90+1 Ζέρσον Σόουζα
Κιτρινες καρτες
  • 28 Αμπάντα
  • 51 Βαν Άιμα
  • 75 Ζέρσον Σόουζα
  • 88 Ζολιμπουά
  • 90+2 Ρουκουνάκης
  • 90+5 Μάνσο
Σκορερς
  • 46 Ρόκα
  • 71 Μάριους
  • 90+5 Ζέλσον Μάρτινς
Κιτρινες καρτες
  • 47 Ζότα Σίλβα
  • 56 Πουέρτα

Live: Κηφισιά - Ολυμπιακός

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