Ο Γκουστάνο Βαρέλα πέτυχε το 9ο γκολ του σε 9 αγώνες στην Serie A, όμως η Μόντσα δέχθηκε εκτός έδρας ανατροπή από την Μπολόνια (2-1).

Μετά την Μίλαν, οι Rossoblu επικράτησαν με ανατροπή και της Μόντσα και με αγώνα περισσότερο ανέβηκαν στην 8η θέση του Campionato. Συνέχεια στις εκπληκτικές επιδόσεις έδωσε ο Βαρέλα για τους νεοφώτιστους καθώς άνοιξε το σκορ με πέναλτι και έγινε ο πρώτος κάτω των 22 ετών που βάζει 9 γκολ στις 9 πρώτες αγωνιστικές από το 1968. Πομπέγκα και Μπερναρντέσκι (πεν.) πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, έπιασε πέναλτι ο Σκορούπσκι χαρίζοντας 3η σερί νίκη στην Μπολόνια και πρώτη εντός έδρας από τον Απρίλιο.