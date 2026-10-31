Με τον Κωστούλα βασικό, η Μπράιτον πήρε τεράστια νίκη κόντρα στην Σίτι στο Μάντσεστερ (0-1) και πήγε στο -2 από την κορυφή.

Συνεχίζει την αδιανότητη σεζόν της η ομάδα του Φαμπιάν Χούρτσελερ, η οποία λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό στα πέναλτι στο League Cup στο ίδιο γήπεδο, πήρε την πιο γλυκιά εκδίκηση στο πρωτάθλημα. Με τον Μπάμπη Κωστούλα βασικό για ακόμα έναν αγώνα, οι Γλάροι πέρασαν με 0-1 από το Etihad πετυχαίνοντας εκεί την πρώτη νίκη της ιστορίας τους και μειώνοντας τη διαφορά από τους Citizens αλλά και την Άρσεναλ [ματς λιγότερο] στους 2 βαθμούς.

Το μοναδικό γκολ για τους φιλοξενούμενους πέτυχε στο 11’ από κοντά ο Αγιάρι έπειτα από σέντρα και ασίστ του Ντε Κούιπερ, ενώ το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα, που πίεσε στη συνέχεια, είχε δύο δοκάρια στο δεύτερο μέρος. Ένα στο 52’ με διαγώνιο σουτ του Εντιαγιέ μέσα από την περιοχή στο οριζόντιο και ένα κάθετο με τον Ντοκού στην τελευταία φάση του αγώνα από πλάγια. Εξαιρετική εμφάνιση βάζοντας μεγάλα stop πραγματοποίησε ο τερματοφύλακας της Μπράιτον, Φερμπρούγκεν.

Συνεχίζει να καλπάζει και να παίρνει νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ η Μπόρνμουθ, η οποία χάρη σε γκολ των Εβανίλσον και Αντλί, λύγισε 2-0 την Λιντς και ανέβηκε 7η, ενώ ακριβώς από πάνω της βρίσκεται η Μπρέντφορντ έπειτα από τη νίκη με το ίδιο σκορ σε βάρος της Νότιγχαμ Φόρεστ, την οποία άφησε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Έναν πόντο πήρε η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη μετά το 2-2 στο derby νεοφώτιστων με την Ίπσουιτς και παραμένει στο πρώτο μισό του πίνακα. Ξεκόλλησε από τα χαμηλά η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ, με την 3η νίκη στη χρονιά με το 3-1 σε βάρος της απογοητευτικής και τελευταίας, Σάντερλαντ.