Επιστροφή στις νίκες η Φράιμπουργκ - «Τεσσάρα» της Στουτγκάρδης στη Λεβερκούζεν

Τη νίκη με ανατροπή επί της Άουγκσμπουργκ (1-2) πανηγύρισε η Φράιμπουργκ, ενώ την ίδια ώρα η Στουτγκάρδη πέρασε με σκορ 4-2 από την Λεβερκούζεν.

Η Φράιμπουργκ βρήκε στο τέλος τη λύση, καθώς έκανε την ανατροπή με τον Ιριε στο 86ο λεπτό και πήρε τη σπουδαία νίκη στη Βαυαρία επί της Αουγκσμπουργκ με 2-1, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Γκρέγκοριτς (18'), αλλά η Φράιμπουργκ έκανε την ανατροπή με τα γκολ των Ματάνοβιτς (65') και Ιριε (86'), ανεβαίνοντας ξανά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από τις πρωτοπόρους Μπάγερν και Ντόρτμουντ, που συγκρούονται αργότερα στο Μόναχο.

Στο μεταξύ μεγάλες νίκες πέτυχαν Λειψία και Βέρντερ Βρέμης και μάλιστα με το ίδιο σκορ (2-0). Οι «ταύροι» νίκησαν στην έδρα της Σάλκε και οι «πράσινοι» τη Χόφενχαϊμ στη Βρέμη. Τη νίκη της ημέρας πάντως πέτυχε η Στουτγκάρδη μέσα στο Λεβερκούζεν με 4-2 επί της Μπάγερ, δείχνοντας πως ξεπερνά την αγωνιστική κρίση των πρώτων αγωνιστικών.