Πίσω από τους 22 πόντους του Χάρμον, η Δόξα Λευκάδας Elabet επικράτησε με 73-59 της Μυκόνου Betsson εκτός έδρας, ξεπερνώντας την στην βαθμολογία.

Αναμέτρηση νησιωτών είχε η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την Λευκάδα να επικρατεί εύκολα της Μυκόνου εκτός έδρας (73-59).

Η Δόξα ξέφυγε ήδη από την αρχή του ματς με 4-12, πραγματοποιώντας εξαιρετικό ξεκίνημα, και αναγκάζοντας τον Βαγγέλη Ζιάγκο να καλέσει το πρώτο τάιμ άουτ του αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν την διαφορά τους στο 6-17 μετά το τάιμ άουτ, όμως η Μύκονος κατάφερε να μειώσει σε 15-21. Στην δεύτερη περίοδο, η διαφορά πήγε ξανά στο +9 (19-28), αλλά οι γηπεδούχοι δεν άφηναν το ματς να τους ξεφύγει (22-28). Η Δόξα Λευκάδας, αποφασισμένη να πάρει το «διπλό», πήγε με διψήφια διαφορά στα αποδυτήρια (28-38).

Η ανώτερη Λευκάδα ήταν εκεί και στην επανέναρξη, ξεκινώντας με τρίποντο του Γκαντ (28-41). Η Μύκονος παρέιμενε αρχικά κοντά (35-43), όμως η ενέργειά της δεν έφτανε για να ματσάρει τους εντυπωσιακούς φιλοξενούμενους. Κρατώντας την διαφορά κοντά στους 10 πόντους, η Λευκάδα είχε μόνιμα το πάνω χέρι, πριν ξεφύγει για τα καλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας παίκτης της Μυκόνου δεν ήταν διψήφιος σε εκείνο το σημείο, ενώ μεγάλη ήταν και η διαφορά στα ριμπάουντ (23-38). Η Λευκάδα έφτασε την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 15 πόντους στην λήξη της τρίτης περιόδου (41-57). Στην τέταρτη περίοδο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημανικά, με την Λευκάδα να επικρατεί τελικά της Μυκόνου με διαφορά 14 πόντων (59-73).

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Χάρμον, ο οποίος ήταν μία ορχήστρα μόνος του. 22 πόντοι (9/15 σουτ), 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ μέτρησε ο κορυφαίος του αγώνα, για τον οποίο η Μύκονος δεν βρήκε ποτέ λύση. Πολύ καλοί ήταν και οι Γκαντ - Πάρις (14 και 11 πόντοι αντίστοιχα).

Με αυτή τη νίκη, η Δόξα Λευκάδας ανέβηκε στο 2-3 και ξεπέρασε τους Μυκονιάτες (1-4). Για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, οι νικητές θα αντιμετωπίσουν στην Λευκάδα τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη το επόμενο Σάββατο (7/11, 15:00), ενώ η ομάδα της Μυκόνου θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα την ίδια ημέρα στο Ιβανώφειο με τον Ηρακλή (17:00).

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 28-38, 41-57, 59-73

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