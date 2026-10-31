ΠΑΟΚ: Στο τραπέζι και η ανανέωση του Ντεσπόντοφ!

Μετά τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τις επαφές με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ προχωρά τις κινήσεις του για την ανανέωση των συμβολαίων του, βάζοντας στο κάδρο και την περίπτωση του Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Το συμβόλαιο του Βούλγαρου εξτρέμ με τον Δικέφαλο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν ξεκάθαρη πρόθεση να διατηρήσουν τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ και για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ντεσπόντοφ αποτελεί μία από τις σημαντικές εκκρεμότητες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες συζητήσεις, διερευνώντας το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία έκαναν λόγο για προφορική συμφωνία του 29χρονου με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο, καθώς προτεραιότητα του Ντεσπόντοφ παραμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ σημαντικό ζητούμενο για τον ίδιο είναι και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Άλλωστε, ο διεθνής άσος δεν έχει κρύψει ποτέ το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει αναπτύξει με τον Δικέφαλο και τη Θεσσαλονίκη...