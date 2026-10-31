Γ Εθνική : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 4ης και 6ης αγωνιστικής

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Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, αρκετά γκολ αλλά και σημαντικές νίκες συνεχίστηκε το Σάββατο (31/10) η δράση στη Γ Εθνική.

Στον 1ο όμιλο, ο ΑΟ Ξάνθης επικράτησε με το εμφατικό 5-1 του Απόλλωνα Παραλιμνίου, ενώ ο Ορφέας Ελευθερούπολης επιβλήθηκε με 3-0 του ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Η ΑΕ Θράκης πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Άρδα Καστανεών (0-1), την ώρα που Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και Καβάλα έμειναν στο 0-0.

Στον 3ο όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε άνετα με 4-0 του ΑΣ Βατολάκκου, ενώ Βέροια και Μακεδονικός Σιάτιστας πανηγύρισαν νίκες με 2-1 απέναντι σε Εορδαϊκό και Θύελλα Κατσικά αντίστοιχα. Ισόπαλη με 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Μέγα Αλέξανδρου Φλώρινας με τον ΦΑΣ Νάουσα.

Στον 5ο όμιλο, ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στον ΑΟ Καρύστου, ενώ στον 9ο όμιλο Θύελλα Ραφήνας και Πανναξιακός έμειναν στο 0-0.

Τέλος, στον 10ο όμιλο, τα Χανιά πέρασαν με 2-1 από την έδρα της Επισκοπής, ο Ρεθυμνιακός επικράτησε εκτός έδρας του Πλατανιά με 2-0 και ο Γιούχτας επιβλήθηκε με 3-0 της ΑΕ Νεάπολης. Το Τυμπάκι νίκησε με 1-0 τον Πανακρωτηριακό, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Ατσαλένιος - ΑΟ Αγίου Νικολάου (1-1) και Χερσόνησος - Εργοτέλης (0-0).

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μέσα από το up2sports:

Σάββατο 31/10 (15.00)

1ος όμιλος (4η αγωνιστική)

Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου - Καβάλα 0-0

Άρδας Καστανεών - ΑΕ Θράκης 0-1

Ορφέας Ελευθερούπολης - ΠΑΟΠ Ν. Αμισού 3-0

ΑΟ Ξάνθης - Απόλλων Παραλιμνίου 5-1

3ος όμιλος

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΣ Βατολάκκου 4-0

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας - ΦΑΣ Νάουσα 1-1

Μακεδονικός Σιάτιστας - Θύελλα Κατσικά 2-1

Βέροια - Εορδαϊκός 2-1

Ρεπό : Καστοριά

5ος όμιλος

Διαγόρας Αγ. Παρασκευής - ΑΟ Καρύστου 2-0

9ος όμιλος

Θύελλα Ραφήνας - Πανναξιακός 0-0

10ος όμιλος

Ατσαλένιος - ΑΟ Αγίου Νικολάου 1-1

Χερσόνησος - Εργοτέλης 0-0

ΑΟ Επισκοπής - Χανιά 1-2

Πλατανιάς - Ρεθυμνιακός 0-2

ΑΟ Τυμπακίου - Πανακρωτηριακός 1-0

Γιούχτας - ΑΕ Νεάπολης 3-0