Γ Εθνική : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 4ης και 6ης αγωνιστικής

Στον 1ο όμιλο, ο ΑΟ Ξάνθης επικράτησε με το εμφατικό 5-1 του Απόλλωνα Παραλιμνίου, ενώ ο Ορφέας Ελευθερούπολης επιβλήθηκε με 3-0 του ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Η ΑΕ Θράκης πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Άρδα Καστανεών (0-1), την ώρα που Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και Καβάλα έμειναν στο 0-0.
Στον 3ο όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε άνετα με 4-0 του ΑΣ Βατολάκκου, ενώ Βέροια και Μακεδονικός Σιάτιστας πανηγύρισαν νίκες με 2-1 απέναντι σε Εορδαϊκό και Θύελλα Κατσικά αντίστοιχα. Ισόπαλη με 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Μέγα Αλέξανδρου Φλώρινας με τον ΦΑΣ Νάουσα.
Στον 5ο όμιλο, ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στον ΑΟ Καρύστου, ενώ στον 9ο όμιλο Θύελλα Ραφήνας και Πανναξιακός έμειναν στο 0-0.
Τέλος, στον 10ο όμιλο, τα Χανιά πέρασαν με 2-1 από την έδρα της Επισκοπής, ο Ρεθυμνιακός επικράτησε εκτός έδρας του Πλατανιά με 2-0 και ο Γιούχτας επιβλήθηκε με 3-0 της ΑΕ Νεάπολης. Το Τυμπάκι νίκησε με 1-0 τον Πανακρωτηριακό, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Ατσαλένιος - ΑΟ Αγίου Νικολάου (1-1) και Χερσόνησος - Εργοτέλης (0-0).
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μέσα από το up2sports:
Σάββατο 31/10 (15.00)
1ος όμιλος (4η αγωνιστική)
Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου - Καβάλα 0-0
Άρδας Καστανεών - ΑΕ Θράκης 0-1
Ορφέας Ελευθερούπολης - ΠΑΟΠ Ν. Αμισού 3-0
ΑΟ Ξάνθης - Απόλλων Παραλιμνίου 5-1
3ος όμιλος
ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΣ Βατολάκκου 4-0
Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας - ΦΑΣ Νάουσα 1-1
Μακεδονικός Σιάτιστας - Θύελλα Κατσικά 2-1
Βέροια - Εορδαϊκός 2-1
Ρεπό : Καστοριά
5ος όμιλος
Διαγόρας Αγ. Παρασκευής - ΑΟ Καρύστου 2-0
9ος όμιλος
Θύελλα Ραφήνας - Πανναξιακός 0-0
10ος όμιλος
Ατσαλένιος - ΑΟ Αγίου Νικολάου 1-1
Χερσόνησος - Εργοτέλης 0-0
ΑΟ Επισκοπής - Χανιά 1-2
Πλατανιάς - Ρεθυμνιακός 0-2
ΑΟ Τυμπακίου - Πανακρωτηριακός 1-0
Γιούχτας - ΑΕ Νεάπολης 3-0