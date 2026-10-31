Βαθμολογία Super League: «Πάτησε» κορυφή και περιμένει το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ ο Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μμ)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7.30μμ)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)
Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)
H Βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
1. Ολυμπιακός 22
2. Παναθηναϊκός 21 (8 αγώνες)
3. ΑΕΚ 17 (7 αγώνες)
4. Άρης 16 (8 αγώνες)
5. ΠΑΟΚ 15 (8 αγώνες)
6. ΟΦΗ 13 (8 αγώνες)
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)
9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9 (8 αγώνες)
11.Αστέρας Τρίπολης 6 (8 αγώνες)
12.Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 3 (8 αγώνες)
14. Bόλος Elabet 0 (8 αγώνες)
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν ματς λιγότερο.