Βαθμολογία Super League: «Πάτησε» κορυφή και περιμένει το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ ο Ολυμπιακός

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Ο Ολυμπιακός με γκολ σε... νεκρό χρόνο πήρε τη νίκη επί της Κηφισιάς (2-3) και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, περιμένοντας να δει τι θα γίνει στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7.30μμ)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)

Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)

H Βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 22

2. Παναθηναϊκός 21 (8 αγώνες)

3. ΑΕΚ 17 (7 αγώνες)

4. Άρης 16 (8 αγώνες)

5. ΠΑΟΚ 15 (8 αγώνες)

6. ΟΦΗ 13 (8 αγώνες)

7. Κηφισιά 11

8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)

9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)

10. Παναιτωλικός 9 (8 αγώνες)

11.Αστέρας Τρίπολης 6 (8 αγώνες)

12.Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 3 (8 αγώνες)

14. Bόλος Elabet 0 (8 αγώνες)

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν ματς λιγότερο.