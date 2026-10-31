Τερζής: «Πολύ σημαντική νίκη - Δώσαμε έμφαση στα τρίποντα της Μυκόνου»

Στη σημασία της δεύτερης σερί νίκης της ομάδας του στάθηκε ο Θοδωρής Τερζής μετά το διπλό μέσα στη Μύκονο.

Ο προπονητής της Δόξας Λευκάδας Elabet ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Για εμάς είναι μια σημαντική νίκη, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα. Είμαστε ένα σύνολο που δουλεύει καθημερινά, βελτιώνεται και εξελίσσεται.

Καταφέραμε να πάρουμε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι σε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι, είχαμε κάνει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, γνωρίζοντας ότι αγωνιζόμασταν εκτός έδρας.

Η Μύκονος, στο τελευταίο παιχνίδι της στην Ευρώπη, είχε παίξει πολύ καλά και είχε καταφέρει να κάνει την ανατροπή, σκοράροντας 13 τρίποντα. Είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το στοιχείο, θέλοντας να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να σκοράρει περισσότερα από 10 τρίποντα.

Είχαμε κάνει το ίδιο λάθος απέναντι στον Κολοσσό. Σήμερα, νομίζω ότι δεχθήκαμε μόλις 4-5 τρίποντα. Άρα, σε αυτό το κομμάτι πετύχαμε τον στόχο μας. Γενικά, παρουσιάσαμε μια βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα, ήμασταν στο επίπεδο που θέλουμε αμυντικά. Στη συνέχεια, ήρθε και η επίθεση».