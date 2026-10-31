Συνεχίζει αήττητο το Λαύριο στην κορυφή της Elite League

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Το Λαύριο πέτυχε ακόμα μία νίκη, πέρασε από την Κρήτη και με το 6/6 παραμένει αήττητο στην κορυφή της Elite League.

Η 6η αγωνιστική της Elite League συνεχίστηκε με έξι αναμετρήσεις το Σάββατο (31/10), κι ενώ η αυλαία είχε ανοίξει από χθες (30/10) με την επικράτηση του Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή με 83-71 έναντι της Kerakoll ΑΓΕΧ, με τη δράση να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (2/11) στον αγώνα του Evertech Παπάγου με τον Πανιώνιο Cosmorama Travel.

Ο Πρωτέας Βούλας συνεχίζει νικηφόρα στο πρωτάθλημα και, χάρη στην εκπληκτική του άμυνα, επιβλήθηκε των Σοφάδων ΒΙΚΟΣ Cola με 63-50, στο παιχνίδι που ξεκίνησε τη σαββατιάτικη δράση στο Κλειστό «Γεώργιος Γεννηματάς».

Το Ψυχικό συνεχίζει στο δρόμο των επιτυχιών, καταβάλλοντας τον Κόροιβο στα Βόρεια προάστια με 85-67, πραγματοποιώντας ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, για να μετρήσει πλέον τέσσερις σερί νίκες και να αφήσει τους Ηλείους στο ένα θετικό αποτέλεσμα σε έξι αγώνες, σε ένα ματς όπου ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς μέτρησε 26 πόντους και 5/12 τρίποντα και επτά ριμπάουντ.

Οι Μαχητές Πειραματικό συνεχίζουν επίσης την νικηφόρα πορεία τους, μετρώντας πια τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα, μετά και το 79-71 απέναντι στον Αμύντα, κάμπτοντας την αντίστασή του στις λεπτομέρειες στο φινάλε και αξιοποιώντας, κάπως έτσι, τα προηγούμενα θετικά τους αποτελέσματα.

Ο Πανερυθραϊκός επέστρεψε στο τέλος και πήρε σπουδαία νίκη, την πρώτη εντός έδρας, με 86-83 έναντι του Kronos BC Plasis, με ένα λέι απ του Χίλερ και μια βολή του Μελισσαράτου να κρίνουν το αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων, που μπήκαν στην τελευταία περίοδο «κυνηγώντας» στο -10 και κάνοντας την ανατροπή.

Το Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου συνεχίζει την αήττητη πορεία του και με 84-79 κόντρα στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε το «6 στα 6», για να… στρογγυλοκαθίσει μόνο του, τη δεδομένη στιγμή, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC συνεχίζουν στο δρόμο των νικών με τη δική τους σειρά, περνώντας από την Πάτρα με 82-75 έναντι του Γλαύκου Εσπέρου, που επιχείρησε τη δική του αντεπίθεση στο φινάλε, όμως η ομάδα της Δυτικής Αττικής διατηρήθηκε στο «τιμόνι» και πήρε το «διπλό».

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Αναλυτικά οι αγώνες:

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 63-50

Διαιτητές: Βαγγάλης-Ρίζος-Νάστος (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 14-9, 34-22, 51-34, 63-50

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 4, Παπανικολάου 5 (1), Ζαν Μπατίστ 8, Μερμίγκης 9 (1), Κόης 8, Μπέλη 6, Κάλλας 1, Κολσούζογλου 13, Ταμβάκης, Χριστοφιδέλλης 2, Αναστασόπουλος 5 (1)

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος, Χάρπερ 14 (2), Μαυροειδάκος 10 (1), Κωστόπουλος 13 (3), Χάρις 6 (1), Σταματίου 2, Καλλιακούδας, Διαμαντάκος 2, Ντιπτσής, Τσαχτσίρας 3, Καρυώτης

Ψυχικό – Κόροιβος 85-67

Διαιτητές: Λιότσιος-Λιόνας-Τσαχάκης (Γερός)

Δεκάλεπτα: 20-18, 35-33, 62-51, 85-67

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 9 (1), Παπαγιάννης 2, Μιλεντίγεβιτς 26 (5), Παπανικολάου, Οικονομόπουλος 17 (2), Χατζής 4, Μπουντούρης 4, Γιουότ 17 (1), Ματαλιωτάκης 6

Κόροιβος (Λεβεντούρης): Άντερσον 26 (5), Τσαφαράς 8, Μπάκναλ 3 (1), Κοκορέλης 3 (1), Κάτζος 7 (1), Ο’ Μπάνον 12, Τάταρης 4, Κιόσια 4

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας 79-71

Διαιτητές: Ζαχαρής-Πράττος-Γιαννούλης (Παραλυκίδης)

Δεκάλεπτα: 23-17, 45-42, 63-62, 79-71

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 3, Μπανκς 2, Κωνσταντινίδης 5 (1), Μήνου 3 (1), Νώτης 12, Χαραλαμπίδης, Ιωαννίδης, Μουτάφης 3 (1), Μανθόπουλος 14 (1), Σπιρ 19 (3), Τσουμάνης 18 (1)

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 4 (1), Μανοΐλοβιτς 20 (2), Ζούπας 3 (1), Γκίκας 2, Ντουζίδης 3 (1), Παπαδημητρίου 14 (4), Ιωάννου 2, Κορκόντζελος 10, Δαμιανός 8, Ματζούρος, Τεμπλ 5

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis 86-83

Διαιτητές: Ζιώγας-Στρέμπας-Αλεξόπουλος Χ. (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 27-27, 42-51, 58-68, 86-83

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μελισσαράτος 11 (1), Καμάρας 12 (2), Γραμματικός, Ερμείδης 4, Χίλερ 24 (3), Τσάμης 6, Τσούκας 19 (5), Ετζιάκα 5 (1), Ιωαννίδης 5 (1), Μπλέιλοκ

Kronos BC Plasis (Ξιούρας): Κιούσης 12 (2), Γκαθράιτ 15 (1), Παπαδιονυσίου 22 (2), Γκρέκας 10 (2), Γράβας, Δέλγας 6 (2), Μαστόρος 2, Βασιλαντωνάκης 5, Τσουργιάννης 11 (1)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 79-84

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Κοϊμτζόγλου-Παπαδόπουλος Ν. (Πετράκης)

Δεκάλεπτα: 17-26, 32-47, 54-63, 79-84

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 11 (2), Αλεξιάδης 4, Ιωακειμίδης, Γιαννούλτσης, Πετράκης 9 (3), Μπράντλεϊ 27 (1), Κογιώνης 25, Ρουκουνάκης, Πρέκας 3

Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 16 (2), Μπόθγουελ 16 (2), Στασινός 9 (1), Αντωνάκης, Χουγκάζ 8 (1), Κακαρούχας 2, Σύλλας 8, Δεϊμέζης 11, Γεώργας 9 (2), Σεκερτζής 2, Καλόγηρος 3 (1)

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 75-82

Διαιτητές: Αθανασιάδης Α.-Κατωτικίδης-Αγραφιώτης Β. (Πίγκας)

Δεκάλεπτα: 13-28, 34-49, 46-68, 75-82

Γλαύκος Έσπερος (Ρουμελιώτης): Άλεν 7 (2), Ζαχαρής 6, Μπρόντνεξ 5 (1), Νεόφυτος 3 (1), Καφέζας 16 (1), Στεμπάρης 4, Καρατζάς 8 (2), Βασιλείου 3 (1), Αδαμόπουλος, Χαρούνι 2, Βισνιέφσκι 8, Σάμαρτζικ 13 (1)

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάνος 14 (4), Γκάτζιας 3 (1), Νότατζ 23 (3), Χαϊδεμένος 1, Επαμεινώνδας 3, Πεταλωτής, Μαραθωνίτης, Γκιουζελίδης 6, Κολοφώτης 2, Κομνιανίδης 18 (3), Τσάμης 4, Κατσαμούρης 8

Η 6η αγωνιστική της Elite League (30/10-2/11):

Παρασκευή 30/10 (17:00):

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Kerakoll ΑΓΕΧ 83-71

Σάββατο 31/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 63-50

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 79-84

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 75-82

Πανερυθραϊκός – Kronos BC Plasis 86-83

Ψυχικό – Κόροιβος 85-67

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας 79-71

Δευτέρα 2/11 (20:00):

Evertech Παπάγου – Πανιώνιος Cosmorama Travel / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (7η, 6-9/11):

Παρασκευή 6/11 (17:00):

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Σάββατο 7/11:

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας (17:00)

Kerakoll ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (17:00)

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Evertech Παπάγου (17:00)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαχητές Πειραματικό (17:00)

Αμύντας – Ψυχικό (17:00)

Kronos BC – Γλαύκος Έσπερος (19:00)

Δευτέρα 9/11 (20:00):

Κόροιβος – Πανερυθραϊκός