Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 35-22 του Αθηναϊκού στη Μίκρα, επιστρέφοντας με νίκη στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την 5η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ Γυναικών

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες επέστρεψε στη δράση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβλήθηκε με 35-22 του Αθηναϊκού στη Μίκρα, συνεχίζοντας την πορεία του στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη παρουσίασε καλή εικόνα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, καταφέρνοντας να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 3-4 στα πρώτα λεπτά, ωστόσο ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 7-4 και στη συνέχεια με 10-7.

Ο Αθηναϊκός μείωσε σε 11-10, όμως από εκείνο το σημείο οι γηπεδούχες βελτίωσαν αισθητά την αμυντική τους λειτουργία και δεν δέχθηκαν άλλο τέρμα μέχρι την ανάπαυλα.

Με επιμέρους σκορ 6-0, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος προηγούμενος με 17-10, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα για τη συνέχεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έφτασε στην τελική επικράτηση με 35-22.