Φόστερ: «Όσο κερδίζουμε, αυτό μετράει»

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Ο Μάρκους Φόστερ ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στη νίκη επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 17 πόντους και στις δηλώσεις του στον Sport Fm Tv ανέφερε για τη δική του απόδοση:

«Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα. Όλοι κάνουν ένα βήμα για να βοηθάμε. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, το ίδιο κάνω και εγώ, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Για την άμυνα αλλά και τα 17 ομαδικά λάθη: «Ναι, η άμυνα είναι το κλειδί. Όσο καλύτεροι είμαστε αμυντικά, τόσο αυξάνουμε τις πιθανότητες νίκης. Επιθετικά έχουμε πολύ ταλέντο, όμως υπάρχουν στιγμές που ψάχνουμε να βρούμε τον ρυθμό μας. Τα 17 λάθη είναι πολλά. Αλλά όσο κερδίζουμε αυτό μετράει.

Για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Όλα τα ματς στο Eurocup είναι πολύ σημαντικά, περιμένουμε να μας δώσει ενέργεια ο κόσμος στο επόμενο παιχνίδι».