Τρινκιέρι: «Δείξαμε χαρακτήρα και πήραμε μια σημαντική νίκη – Πιστεύω σε όλους τους παίκτες μου»

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Ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξε ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, ενώ αναφέρθηκε στους Χάτζινς, Μπαζίνα και Περσίδη.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Ιβανώφειο, επικρατώντας του Ηρακλή με 63-53, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να εμφανίζεται ικανοποιημένος από τον χαρακτήρα και την αμυντική προσήλωση των παικτών του. Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε την αναμέτρηση ένα κλασικό ντέρμπι Θεσσαλονίκης, κάνοντας μάλιστα αναδρομή στο ελληνικό μπάσκετ της δεκαετίας του '80.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εμφάνιση του Τρέβορ Χάτζινς, εξήγησε τους λόγους που δεν χρησιμοποίησε τους Μπαζίνα και Περσίδη, ενώ ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με την απόκτηση του Λίλαντ Ουόκερ, τονίζοντας πως παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

Για τη νίκη επί του Ηρακλή:

«Ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι κάπως έτσι. Από τη δεκαετία του '80, όταν το ελληνικό μπάσκετ άρχισε να ανθίζει, θυμάμαι να παρακολουθώ αυτό το εκπληκτικό "τσούκου τσούκου" μπάσκετ. Σήμερα είδαμε το απόλυτο παράδειγμα. Εκατομμύρια επαφές! Για να πετύχεις ένα καλάθι πρέπει να αντέξεις επτά επαφές. Υπάρχουν κροκόδειλοι και καρχαρίες μέσα στη ρακέτα!

Ωστόσο, βρήκαμε τον τρόπο να παίξουμε καλή άμυνα. Ήταν ένα τέτοιο παιχνίδι και πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά έξυπνοι ώστε να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις του και να πάρουμε τη νίκη.

Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τους φιλάθλους μας. Ήταν σημαντικό και για εμάς, ειδικά μετά τη μεγάλη επιστροφή που κάναμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου όμως δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Σήμερα επιστρέφουμε στο σπίτι μας με μια καλή, στέρεη νίκη, σε ένα πραγματικό "τσούκου τσούκου" παιχνίδι».

Για τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του:

«Χωρίς χαρακτήρα δεν μπορείς να έρθεις σε αυτό το γήπεδο και να φύγεις νικητής. Αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο να παίζουμε όμορφο, θεαματικό μπάσκετ και στο να έχουμε χαρακτήρα, θα επέλεγα τον χαρακτήρα.

Αυτό ήταν το κλειδί για να κερδίσουμε. Και το σημαντικότερο είναι ότι κάθε παίκτης που πάτησε στο παρκέ μάς πρόσφερε κάτι. Όλοι ανεξαιρέτως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για την εμφάνιση του Τρέβορ Χάτζινς και τα μεταγραφικά σενάρια:

«Έχω πολλά χρόνια να διαβάσω οτιδήποτε άλλο εκτός από βιβλία. Τα μεταγραφικά σενάρια είναι μέρος της δικής σας δουλειάς και το αποδέχομαι, αλλά δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτά.

Η δική μου δουλειά είναι να προπονώ την ομάδα μου και να παίρνω αποφάσεις. Κάποιος πιο έξυπνος από εμένα μου είχε πει ότι δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες αποφάσεις. Υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους τη δεδομένη στιγμή. Μετά το παιχνίδι αυτές οι παράμετροι μπορεί να έχουν αλλάξει.

Στην Ιταλία λέμε ότι τη Δευτέρα όλοι τα ξέρουν όλα. Αυτό προέρχεται από την εποχή που όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες γίνονταν την Κυριακή. Τη Δευτέρα όλοι γνωρίζουν τα αποτελέσματα και τι συνέβη. Αλλά είναι Δευτέρα, όχι Κυριακή.

Ο Τρέβορ ήταν πολύ καλός σήμερα. Ήταν σταθερός, αξιόπιστος και μας πρόσφερε πάρα πολλά».

Για την απόκτηση του Λίλαντ Ουόκερ και τον δανεισμό του:

«Σέβομαι την ερώτησή σας, αλλά υπάρχει ένας ψηλός κύριος πίσω σας που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα.

Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα που έχω και στους παίκτες που βρίσκονται εδώ. Πιστεύω ότι θα ήταν ασέβεια και προς τη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Τσιάρας να απαντήσω εγώ σε αυτή την ερώτηση. Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά την επόμενη σεζόν, το μέλλον. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στη φετινή χρονιά, στο σήμερα και στο αύριο.

Γιατί να μιλήσω για έναν παίκτη που δεν βρίσκεται εδώ, όταν έχω 15 παίκτες που είναι εδώ; Έχω ευθύνη απέναντι στους παίκτες μου.

Δεν έχει νόημα για εμένα. Προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Δεν είναι δική μου δουλειά να μιλήσω γι' αυτό, γιατί πρόκειται για κάτι που κάνει ο σύλλογος για το μέλλον. Δεν θέλω να μοιραστώ τις σκέψεις μου για έναν παίκτη που δεν βρίσκεται στο γήπεδο όπου προπονώ».

Για τις δυσκολίες του ελληνικού πρωταθλήματος και την προετοιμασία του Ηρακλή:

«Είναι πολύ δύσκολο να τρέξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλές επαφές και πολλές ομάδες που είναι εξαιρετικά προετοιμασμένες σε τακτικό επίπεδο.

Ο κόουτς Λούκιτς προετοίμασε πολύ καλά το παιχνίδι. Αυτό ήταν το είδος του αγώνα που έπρεπε να παίξουμε για να κερδίσουμε. Αποδεχθήκαμε την πρόκληση και επιστρέφουμε στο σπίτι μας με τη νίκη».

Για τη μη χρησιμοποίηση των Μπαζίνα και Περσίδη:

«Ο Περσίδης δέχθηκε ένα χτύπημα στο γόνατο και δεν προπονήθηκε για μία εβδομάδα. Ήταν ένας μικρός τραυματισμός.

Ήταν δική μου απόφαση να μη χρησιμοποιήσω κανέναν από τους δύο σήμερα. Αύριο είναι μια διαφορετική ιστορία.

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Όταν είσαι νέος, όπως ο Μπαζίνας, έχεις ευκαιρίες. Πρέπει να είσαι σταθερός και να παίζεις για την ομάδα. Είχε κάποια καλά παιχνίδια και κάποια άσχημα.

Η δουλειά μου είναι να τον διδάσκω καθημερινά. Και μερικές φορές ακόμη και το να αισθανθείς το ξύλο του πάγκου είναι ένας τρόπος να διδάξεις έναν παίκτη.

Εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτόν. Η ώρα του θα έρθει. Αλλά σήμερα ήταν δική μου απόφαση να χρησιμοποιήσω άλλους παίκτες».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όταν μια ομάδα διαθέτει διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να προσφέρουν επιθετικά, αυτό είναι πάντα καλό για την ομάδα».

