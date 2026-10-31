Α1 Γυναικών: Διέλυσε τον Κρόνο ο Αθηναϊκός

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Αθηναϊκός επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί, διαλύοντας εντός έδρας τον Κρόνο με 90-47, με την ομάδα του Ηλία Ζούρου να διατηρεί το αήττητο του στην Α1 Γυναικών.

Εύκολο έργο είχε ο Αθηναϊκός Qualco ο οποίος επιβλήθηκε με 90-47 του Κρόνου BC Plasis και είναι η μοναδικη ομάδα που συνεχίζει αήττητη τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Μαριέλλα Φασούλα με 15 πόντους και για τον Κρόνο η Βασκερβίλε με 11.

Αθηναϊκός Qualco-Κρόνος BC Plasis 90-47

Διαιτητές: Αντωνιάδης-Αναστασιάδης Π.-Σερίφης

Δεκάλεπτα: 20-11, 51-28, 78-36, 90-47

Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Πρινς 6, Βανλού 4, Χρίστοβα 14(2), Παρκς 12, Παυλοπούλου 7(1), Φασούλα 15, Νασισκάιτε 13(3), Τάντιτς 4, Ράτζα 4, Χαιριστανίδου 4, Λούκα 4, Γιακούμπτσοβα.

Κρόνος BC Plasis (Σκληρός): Τερέρ 7(1), Κάτανιτς 8, Φιντάν 8(1), Πατεράκη 7(1), Βασκερβίλε 11(1), Σταθοπούλου 2, Τζανετάτου, Κορρέ 4, Σμυρνιώτη, Ρώσση, Τριανταφύλλου.