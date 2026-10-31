ΑΕΚ: Έτοιμη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Οι πιθανές επιλογές Νίκολιτς (vid)

Με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την προετοιμασία της για το κυριακάτικο (1/11) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η Ένωση, έδωσε πλάνα στη δημοσιότητα από την τελευταία προπόνηση στην ALLWYN Arena, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες εν όψει της αυριανής μάχης.

Προβλήματα, δεν υπάρχουν για τον Δικέφαλο - αν εξαιρέσουμε τον Θωμά Στρακόσα - και ουσιαστικά η ΑΕΚ θα πάει να παίξει αύριο Κυριακή πλήρης, έχοντας δώσει... ανάσες μάλιστα σε Μουκουντί, Κοϊτά και Βιτάλις που έμειναν εκτός αποστολής την περασμένη Τετάρτη στην Τούμπα. Γενικότερα, η διαχείριση που έγινε στο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά φωτογραφίζει και την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του να παρατάξει ο Νίκολιτς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπρινιόλι θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές, οι Μαρίν-Βιτάλις στον άξονα, οι Μάγερ-Κοϊτά σε αυτόν τον σύνθετο ρόλο που έχουν στα φτερά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και οι Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης. Μένει προφανώς να δούμε τις τελικές επιλογές του Νίκολιτς καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, να έχει προετοιμάσει ο Σέρβος τεχνικός και κάτι διαφορετικό.

