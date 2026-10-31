Απίστευτο κι όμως αληθινό, η Τότεναμ επικράτησε 2-0 της Κρίσταλ Πάλας και έφτασε τις 3 σερί νίκες στην Premier League.

Μεταμορφωμένη μοιάζει τις τελευταίες αγωνιστικές η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, καθώς μετά τις Κόβεντρι και Τσέλσι, νίκησε και την Κρίσταλ Πάλας (2-0) και έφτασε τις 3 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και τα 4 ματς αήττητη. Στην 8η θέση πλέον η Τότεναμ, που έχει και 4 clean-sheet.

Οι Spurs εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Ματετά των φιλοξενούμενων μόλις στο 13’ και άνοιξαν το σκορ στο 25’ με κεφαλιά του Άρτσι Γκρέι έπειτα από κόρνερ του Κούντους, ενώ στο 73’ με διπλή προσπάθεια - η πρώτη στο δοκάρι - ο Φαν Χέκε πέφτοντας έγραψε το 2-0. Αυτό διατηρήθηκε ως το τέλος αφού στο φινάλε ο Κούντους κατάφερε να αστοχήσει σε κενό τέρμα.