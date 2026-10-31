Ο Βαλαντσιούνας… πίκαρε τον Γιόκιτς μετά τη νίκη της Ζαλγκίρις απέναντι στην Παρτιζάν

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Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε μία τρομερή εμφάνιση απέναντι στην Παρτιζάν και μετά τη νίκη της Ζαλγκίρις Κάουνας αποφάσισε να… πικάρει τον Νίκολα Γιόκιτς.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 87-80 απέναντι στην Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε μία τρομερή εμφάνιση τελειώνοντας το ματς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Μετά το ματς, ο Λιθουανός σέντερ μίλησε στους δημοσιογράφους και ρωτήθηκε για το τι μήνυμα θα έστελνε στον Νίκολα Γιόκιτς μετά το ματς, απαντώντας: «Δεν μου στέλνει, αλλά θα του στείλω εγώ απόψε. Θα του γράψω “Hi, sta ima” (σ.σ. «Πώς είσαι;» στα σερβικά)».

Θυμίζουμε πως οι δυο τους συνυπήρξαν πέρσι στους Ντένβερ Νάγκετς.