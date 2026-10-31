Σε τροχιά αστέρων η Μπέτις

Από φάουλ του Ισκο, ο Μαρκ Μπάρτρα πήδηξε ψηλότερα από όλους κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, σε αυτό το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της LaLiga.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Πάμπλο Φορνάλς κινήθηκε πιο γρήγορα απ’ όλους για να πάρει το «ριμπάουντ» και να πετύχει το 2-0.
Οι γηπεδούχοι έριξαν ρυθμούς και το πλήρωσαν, αφού ο Αντριάν Νίνο με σουτ εντός περιοχής μείωσε στο 68’. Σκορ που δεν άλλαξε ως το τέλος, αφού το σουτ του Αμπντέ Εζαλζούλι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.
Στους 23 βαθμούς η Μπέτις που ταξιδεύει στο Ντόρτμουντ (4/11, 22:00) για το ματς με την Μπορούσια για το UEFA Champions League, στους πέντε (5) δίχως ακόμη να έχει πάρει «τρίποντο» εκείνη του Χουάν Φούνες που παραμένει ουραγός.