Βάγκνερ: «Το NBA Europe μπορεί να είναι σπουδαίο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο Φραντζ Βάγκνερ σε δηλώσεις του τόνισε πως το ΝΒΑ Europe μπορεί να κάνει μεγάλο καλό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Φραντζ Βάγκνερ μίλησε στους δημοσιογράφους πριν το ματς των Ορλάντο Μάτζικ με τους Τορόντο Ράπτορς και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το NBA Europe και το ενδεχόμενο η Άλμπα Βερολίνου να συμμετέχει σε αυτό.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι σπουδαίο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν γίνει σωστά. Το ΝΒΑ μπορεί να φέρει κάτι πολύ καλό στην Ευρώπη» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Έχουμε σπουδαία μπασκετική και οπαδική κουλτούρα εκεί. Και το ίδιο ισχύει και για την Άλμπα Βερολίνου. Υπάρχουν καλές εγκαταστάσεις, αρκετοί οπαδοί, ελπίζω να υπάρχει τρόπος να προστεθεί κάτι καινούργιο και να παραμείνει η παράδοση».