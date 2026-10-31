Με το καυτό ΟΑΚΑ και ψυχή ο Παναθηναϊκός για να μείνει στην κορυφή, εκεί που έσπρωξε ο Τσέτσιλας τον Ολυμπιακό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το σπρώξιμο του Τσέτσιλα στον Ολυμπιακό με στόχο να νικήσει την Κηφισιά, διαλύοντας όλα τα αφηγήματα περί αδικημένης ομάδας του Πειραιά, και την δίψα του κόσμου και της ομάδας για να πάρει τη νίκη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ και να μείνει στην κορυφή.

Εδώ και καιρό ακούγαμε ένα αφήγημα από την ομάδα του Πειραιά, ότι την αδικούν. Και ήρθε απόψε ο Τσέτσιλας τους έκανε ένα δωράκι δύο πόντων και τα αφηγήματα πήγαν περίπατο. Μόνο έτσι μπορούσε ο Ολυμπιακός, όπως εμφανίστηκε κόντρα στην Κηφισιά να νικήσει. Να πάρει δώρο. Ο Τσέτσιλας και ενώ ο Ολυμπιακός προηγείται δίνει τρία λεπτά καθυστέρηση.

Η Κηφισιά, που έχει χάσει πέντε σίγουρα γκολ απόψε και είχε και δοκάρι ισοφαρίζει στο 91. Τον Τσέτσιλα(στο πρώτο ημίχρονο μικρή λεπτομέρεια έχει χαρίσει κίτρινη κάρτα στον Ζότα Σίλβα που έστειλε στο νοσοκομείο τον Αντονίσε, που θα ήταν η πρώτη και μετά θα του έβγαζε και την δεύτερη για ένα ανάλογο μαρκάρισμα, όπως και την έβγαλε), τον έπιασε κρύος ιδρώτας.

Και ξαφνικά ενώ το ματς έπρεπε να λήξει στο 93:50(όσο ακριβώς ήταν οι καθυστερήσεις των πανηγυρισμών μετά το γκολ) το άφησε μέχρι να βάλει το τρίτο γκολ ο Ολυμπιακός εκτός χρόνου στο 94:11. Στη συνέχεια και με την σέντρα έγινε και ένα χέρι στην περιοχή του Ολυμπιακού από παίκτη του Ολυμπιακού, που αν γινόταν στην απέναντι περιοχή και δεν το έδινε, στον Πειραιά θα μίλαγαν για σφαγή και η σεμνή τελετή έλαβε άμεσα τέλος με τον Τσέτσιλα να σφυρίζει άμεσα την λήξη χωρίς το VAR να εξετάζει την φάση.

Με την αβάντα του Τσέτσιλα ο Ολυμπιακός πάτησε κορυφή σε ένα ματς, που και βάση εικόνας έπρεπε να το χάσει και τώρα ο Παναθηναϊκός για να μείνει και πάλι μόνος του στην κορυφή πρέπει να νικήσει στο ντέρμπι την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Αυτά τα ματς χρειάζονται πρώτα από όλα ψυχή και αυτοθυσία. Ολοι οι παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι και να μπουν στο γήπεδο έχοντας στο μυαλό τους, ότι παίζουν έναν τελικό σαν να κρίνεται το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει στο παιχνίδι , όπως μπήκε κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και φυσικά όχι όπως μπήκε με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Μπορεί να βρέχει, μπορεί και όχι. Το ΟΑΚΑ θα είναι καυτό θα έχει 40.000 κόσμο και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πάνε στο γήπεδο με στόχο να βοηθήσουν την ομάδα να πάρει τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ . Οσοι παίξουν πρέπει να δώσουν την ψυχή τους, να ματώσουν στο γήπεδο, για το τριφύλλι, για τον κόσμο, για την ομάδα.

Η ΑΕΚ είναι μία σπουδαία ομάδα και το γεγονός, ότι θα έρθει πληγωμένη από την ήττα με τον ΠΑΟΚ δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, διότι θα είναι σίγουρα απόλυτα συγκεντρωμένη και θα ψάχνει αντίδραση.

Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να την αφήσει να το πιστέψει. Η ομάδα πρέπει από το πρώτο λεπτό στην πρώτη μονομαχία, στην πρώτη διεκδίκηση, να δείξει πόσο θέλει τη νίκη. Πρέπει να κερδίσει τις περισσότερες μονομαχίες και τις δεύτερες μπάλες και να είναι αποτελεσματική . Θα είναι ιδανικό για την ομάδα να κάνει στην πρώτη φάση γκολ και θα πρέπει όλοι να παίξουν άμυνα, όταν η ΑΕΚ έχει την μπάλα.

Και φυσικά χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις στατικές φάσεις της ΑΕΚ, που είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στην Σούπερ Λίγκα. Αυτό το ντέρμπι για να το πάρει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος μέχρι την λήξη, και να αποφύγει το παραμικρό λάθος.

Και ας ελπίσουμε ο Γερμανός διαιτητής να παίξει 50-50 και να μην μιμηθεί τον Τσέτσιλα.

*Μπράβο στην Κ19, για το σπουδαίο παιχνίδι που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο και από το 0-1 έφθασε σε νίκη με 3-1 επί της ΑΕΚ στο Κορωπί και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής, Μπράβο σε όλους, έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια γίνεται σπουδαία δουλειά στην Ακαδημία και τα αποτελέσματα θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Έκανε σπουδαίο παιχνίδι ο Μπινιάρης, που ήταν ο ηγέτης στης ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο της ανατροπής, αλλά το γκολ του Κάουα, το τρίτο του Παναθηναϊκού είναι από τα σπάνια που βλέπουμε στα γήπεδα, με τρομερή προσπάθεια και κούρσα από την άμυνα στην επίθεση και σπουδαίο τελείωμα. Τα άλλα γκολ, που ήταν πολύ ωραία και αυτά πέτυχαν ο Νεμπής και ο Αργυρόπουλος.