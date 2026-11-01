Αγρίεψε η Μπαρτσελόνα και «σκόρπισε» την Αλαβές

Έξι μέρες μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε... αγριεμένη στα «τρίποντα».

Η πρωτοπόρος της LaLiga «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής με την Αλαβές στο «Καμπ Νόου» με το... διαστημικό 6-1 και διατηρήθηκε μόνη στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, όπου είχε βρεθεί προσωρινά για λίγες ώρες η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά τη σημερινή της νίκη επί της Λεβάντε (2-0).

Όλα αυτά 8 ημέρες πριν τη μεταξύ τους «μάχη» στο «Μετροπολιτάνο», στο μεγάλο ματς της 12ης αγωνιστικής (8/11, 22:00).

Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ραφίνια, έφτασε τα 15 στη LaLiga, όντας ο πρώτος σκόρερ της, ενώ στο «χορταστικό» πρώτο ημίχρονο, ο Φερμίν Λόπεθ στο 23' έκανε το 2-0 και στις καθυστερήσεις (45'+1) ο Γιαμάλ με βολέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Κάπου εκεί τα πράγματα... πήταν τον δρόμο τους, για να φτάσει η Μπαρτσελόνα πολύ εύκολα στην 10η νίκη της, με το δεύτερο γκολ του Γιαμάλ στο 66' και το «κερασάκι στην τούρτα» από τον Γκόρντον στο 81'.