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Στο -1 ο Άγιαξ από την κορυφή της Eredivisie

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Το γκολ του Αροκοντάρε στο 9ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για τον Άγιαξ, που επικράτησε με 1-0 της Άλκμααρ.

Έτσι, ο «Αίαντας», εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της πρωτοπόρου Φέγενορντ με τη Φορτούνα Σιτάρντ (1-1), μειώνοντας στον έναν βαθμό την απόσταση από την κορυφή, στην 11η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Στο -2 από την πρώτη θέση βρίσκεται η Αϊντχόφεν, η οποία συνέτριψε με 7-0 την ουραγό Βίλεμ και παραμένει σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, έχουν ως εξής:

Φέγενορντ-Φορτούνα Σιτάρντ 1-1
Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 1-0
Αϊντχόφεν-Βίλεμ 7-0
Αγιαξ-Αλκμααρ 1-0
Καμπούρ-Γκόου Αχεντ Ιγκλς ΔΙΕΚΟΠΗ 
Τσβόλε-Ντεν Χάαγκ 1/11
Εξέλσιορ-Τβέντε 1/11
Τελστάρ-Ουτρέχτη 1/11
Γκόνινγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 1/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)

  1. Φέγενορντ 25 -11αγ.
  2. Άγιαξ 24 -11αγ.
  3. Αϊντχόφεν  23 -11αγ.
  4. Τβέντε 20
  5. Άλκμααρ 20 -11αγ.
  6. Φορτούνα Σιτάρντ 19 -11αγ.
  7. Χέρενφεν 18 -11αγ.
  8. Γκρόνιγκεν 15
  9. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 14 
  10. Ουτρέχτη 12 
  11. Καμπούρ 12 
  12. Εξέλσιορ  11
  13. Ναϊμέγκεν 11 -11αγ.
  14. Σπάρτα Ρότερνταμ 9
  15. Τσβόλε 8 
  16. Τέλσταρ 6 
  17. Ντεν Χάαγκ 6 
  18. Βίλεμ 2 -11αγ.

 

Στο -1 ο Άγιαξ από την κορυφή της Eredivisie