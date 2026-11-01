Στο -1 ο Άγιαξ από την κορυφή της Eredivisie

Έτσι, ο «Αίαντας», εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της πρωτοπόρου Φέγενορντ με τη Φορτούνα Σιτάρντ (1-1), μειώνοντας στον έναν βαθμό την απόσταση από την κορυφή, στην 11η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος.
Στο -2 από την πρώτη θέση βρίσκεται η Αϊντχόφεν, η οποία συνέτριψε με 7-0 την ουραγό Βίλεμ και παραμένει σε απόσταση βολής από την κορυφή.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, έχουν ως εξής:
Φέγενορντ-Φορτούνα Σιτάρντ 1-1
Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 1-0
Αϊντχόφεν-Βίλεμ 7-0
Αγιαξ-Αλκμααρ 1-0
Καμπούρ-Γκόου Αχεντ Ιγκλς ΔΙΕΚΟΠΗ
Τσβόλε-Ντεν Χάαγκ 1/11
Εξέλσιορ-Τβέντε 1/11
Τελστάρ-Ουτρέχτη 1/11
Γκόνινγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 1/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)
- Φέγενορντ 25 -11αγ.
- Άγιαξ 24 -11αγ.
- Αϊντχόφεν 23 -11αγ.
- Τβέντε 20
- Άλκμααρ 20 -11αγ.
- Φορτούνα Σιτάρντ 19 -11αγ.
- Χέρενφεν 18 -11αγ.
- Γκρόνιγκεν 15
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς 14
- Ουτρέχτη 12
- Καμπούρ 12
- Εξέλσιορ 11
- Ναϊμέγκεν 11 -11αγ.
- Σπάρτα Ρότερνταμ 9
- Τσβόλε 8
- Τέλσταρ 6
- Ντεν Χάαγκ 6
- Βίλεμ 2 -11αγ.