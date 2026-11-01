Στο -1 ο Άγιαξ από την κορυφή της Eredivisie

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Το γκολ του Αροκοντάρε στο 9ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για τον Άγιαξ, που επικράτησε με 1-0 της Άλκμααρ.

Έτσι, ο «Αίαντας», εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της πρωτοπόρου Φέγενορντ με τη Φορτούνα Σιτάρντ (1-1), μειώνοντας στον έναν βαθμό την απόσταση από την κορυφή, στην 11η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Στο -2 από την πρώτη θέση βρίσκεται η Αϊντχόφεν, η οποία συνέτριψε με 7-0 την ουραγό Βίλεμ και παραμένει σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, έχουν ως εξής:

Φέγενορντ-Φορτούνα Σιτάρντ 1-1

Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 1-0

Αϊντχόφεν-Βίλεμ 7-0

Αγιαξ-Αλκμααρ 1-0

Καμπούρ-Γκόου Αχεντ Ιγκλς ΔΙΕΚΟΠΗ

Τσβόλε-Ντεν Χάαγκ 1/11

Εξέλσιορ-Τβέντε 1/11

Τελστάρ-Ουτρέχτη 1/11

Γκόνινγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 1/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)