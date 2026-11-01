Μαρτίνς: «Υποφέραμε αλλά στο τέλος βάλαμε το γκολ και πήραμε τη νίκη»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς, μίλησε για το γκολ που σημείωσε, χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό, στο φινάλε της αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είχαμε σήμερα την ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό να βάλουμε το γκολ που μας έδωσε τη νίκη. Έστω κι αν υποφέραμε σε αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ σημαντικό μέχρι το τέλος επιμείναμε και στο τέλος βάλαμε το γκολ».

Σχετικά με το γκολ που είχε βάλει απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ίδιο γήπεδο: «Είναι πολύ ωραία, μου αρέσει που έρχομαι σ’ αυτό το γήπεδο που είχα βάλει και την προηγούμενη σεζόν γκολ. Το σημαντικό όμως είναι οι τρεις βαθμοί, εγώ θέλω να βοηθάω».

Για το σερί των νικών του Ολυμπιακού: «Είμαστε σε μια καλή κατάσταση όμως δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι για τους τρεις βαθμούς, για το ό,τι έχουμε πετύχει αλλά τώρα πάμε για το επόμενο παιχνίδι».