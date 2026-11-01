Ο Φλικ έγινε ο 8ος προπονητής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που φτάνει τις 100 νίκες

Οι Καταλανοί ισοπέδωσαν την Αλαβές με 6-1 για την 11η αγωνιστική της La Liga, σε μια ιστορική βραδιά για τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ.

Ο Γερμανός τεχνικός, έγινε ο όγδοος προπονητής στην ιστορία των «μπλαουγκράνα» που φτάνει τις 100 νίκες στον πάγκο τους σε όλες τις διοργανώσεις, γράφοντας ακόμη μια «χρυσή» σελίδα στο βιογραφικό του.

Παράλληλα ο Χάνσι Φλικ είναι ο δεύτερος που χρειάστηκε τα λιγότερα παιχνίδια για να φτάσει στη νίκη Νο100 (131 ματς), μετά τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος πέτυχε τις 100 νίκες στο 126ο παιχνίδι του, στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.