Ο Φλικ έγινε ο 8ος προπονητής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που φτάνει τις 100 νίκες

Ο Γερμανός τεχνικός, έγινε ο όγδοος προπονητής στην ιστορία των «μπλαουγκράνα» που φτάνει τις 100 νίκες στον πάγκο τους σε όλες τις διοργανώσεις, γράφοντας ακόμη μια «χρυσή» σελίδα στο βιογραφικό του.
Παράλληλα ο Χάνσι Φλικ είναι ο δεύτερος που χρειάστηκε τα λιγότερα παιχνίδια για να φτάσει στη νίκη Νο100 (131 ματς), μετά τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος πέτυχε τις 100 νίκες στο 126ο παιχνίδι του, στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.
2 - Hans-Dieter Flick se ha convertido en el octavo técnico de la historia del Barcelona en lograr 100 victorias en todas las competiciones. 🥈 Es, además, el segundo que menos partidos ha necesitado para alcanzar su victoria número 100 (131), tras Luis Enrique Martínez, que logró el centenar de triunfos en su partido 126. 🔥 Rodillo.— OptaJose (@OptaJose) October 31, 2026