Με ασίστ του Πενράις προκρίθηκε στον τελικό του League Cup η Ρέιντζερς

Η Ρέιντζερς είχε από την αρχή της αναμέτρησης τον έλεγχο, ωστόσο επί 83 λεπτά αδυνατούσε να διασπάσει την στιβαρή άμυνα της Αμπερντίν, που άντεχε στο... σφυροκόπημα.
Σε εκείνο το σημείο, ο Πενράις έκανε συρτή σέντρα από την αριστερή πλευρά και ο Ναντέρι, με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ της Ρέιντζερς, που ήταν και το τελικό σκορ.
Έτσι, με τον Σκωτσέζο μπακ, που αγωνίζεται στους «Τζερς» με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, να πρωταγωνιστεί, η Ρέιντζερς έκλεισε θέση στον τελικό του σκωτσέζικου League Cup.