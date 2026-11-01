Με ασίστ του Πενράις προκρίθηκε στον τελικό του League Cup η Ρέιντζερς

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Με τον Τζέιμς Πενράις να πρωταγωνιστεί, η Ρέιντζερς επικράτησε της Αμπερντίν με 1-0, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό του League Cup Σκωτίας.

Η Ρέιντζερς είχε από την αρχή της αναμέτρησης τον έλεγχο, ωστόσο επί 83 λεπτά αδυνατούσε να διασπάσει την στιβαρή άμυνα της Αμπερντίν, που άντεχε στο... σφυροκόπημα.

Σε εκείνο το σημείο, ο Πενράις έκανε συρτή σέντρα από την αριστερή πλευρά και ο Ναντέρι, με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ της Ρέιντζερς, που ήταν και το τελικό σκορ.

Έτσι, με τον Σκωτσέζο μπακ, που αγωνίζεται στους «Τζερς» με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, να πρωταγωνιστεί, η Ρέιντζερς έκλεισε θέση στον τελικό του σκωτσέζικου League Cup.