Βόμβα από τον πρόεδρο του ΠΑΣ Γιάννινα: «Φέρεται να πιάστηκε από την ΕΥΠ διαιτητής για χειραγώγηση αγώνα μας»

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑΣ Γιάννινα, Χάρης Λαζάνης, με ανάρτησή του στα social media, έριξε «βόμβα», αναφέροντας ότι υπερκοριός της ΕΥΠ, «έπιασε» διαιτητή που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε χειραγώγηση αγώνα κατά του συλλόγου!

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Λαζάνη:

«Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης, που μεταξύ των άλλων, πραγματοποιούσε έκνομες ενέργειες στο χώρο του ποδοσφαίρου και πιο συγκεκριμένα, σε χειραγώγηση αγώνων.



Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, διότι, όπως δυστυχώς πληροφορούμαστε, σύμφωνα και με το δικαστικό ρεπορτάζ, εμπλέκεται εν ενεργεία διαιτητής που πιάστηκε από τον κοριό της ΕΥΠ, να συμμετέχει σε χειραγώγηση αγώνα και μάλιστα σε αγώνα κατά της ομάδος μας.



Περιμένουμε το πόρισμα και τα στοιχεία, έτσι ώστε εάν οι πληροφορίες ευσταθούν, να κινηθούμε όπως νόμος ορίζει για την απονομή της δικαιοσύνης όχι μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα αλλά και όλο το πρωτάθλημα».