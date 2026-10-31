Ο Ντιέγκο Μορέιρα έβαλε ένα φάουλ και έδωσε δύο ασίστ και η Μίλαν πήρε επιβλητικά το derby σπάζοντας το αήττητο της Ίντερ (3-1).

Η Ίντερ ήταν αήττητη στο φετινό Campionato όμως η Μίλαν μπήκε φουριόζα στο derby, τη διέλυσε με 3-1 με τρία γκολ από το πρώτο μέρος και πιθανότατα θα της στερήσει την κορυφή. Αυτή ήταν η 4η σερί νίκη των Rossoneri κόντρα στους Nerazzurri σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχουν 6 νίκες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία 8 μεταξύ τους. Στην 4άδα με ματς περισσότερο και το -4 από την κορυφή η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Μόλις στο 4’ άνοιξε το σκορ στο San Siro, όταν ο Μορέιρα έκανε πλάκα στα δεξιά στον Κάρλος Αουγκούστο και η σέντρα του βρήκε τον Πούλισικ, ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε το 4ο γκολ του σε derby και πιο γρήγορο τα τελευταία 15 χρόνια. Το 1-0 έμεινε μόλις μέχρι το 10’ όταν έπειτα από κόρνερ, αυτή τη φορά, του Μορέιρα ο Ραμπιό με απίστευτο φαλτσαριστό πλασέ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα δοκάρι και μέσα (2-0).

Η Ίντερ είχε 13 βαθμούς από losing-positions φέτος και στο 22’ πίστεψε ότι μπορεί να το ξανακάνει καθώς έπειτα από κόρνερ του Τσαλχάνογλου και πρώτη κεφαλιά του Ακάντζι, ο Μπαστόνι με δεύτερη έβαλε την ομάδα του ξανά στο ματς (2-1). Δυστυχώς για εκείνη, έμελλε να πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 3-1 αφού στο 34’ ο Μενιάν έκανε απίστευτη επέμβαση στην προβολή του Σπενς και στο 43’ ο Μορέιρα με φάουλ έδωσε ξανά αέρα δύο τερμάτων στην Μίλαν.

Το δεύτερο μέρος, δεν είχε καμία σχέση. Η Μίλαν διαχειρίστηκε το προβάδισμα κόντρα σε μια Ίντερ που δεν έφτιαξε καμία απειλή και περιορίστηκε στις κεφαλιές των Αουγκούστο και Τουράμ. Ανύπαρκτο πέναλτι βιάστηκε να δώσει ο Γκουίντα στο 74’ καθώς είδε χέρι του Χίλα, όμως τον VAR τον διόρθωσε σε δευτερόλεπτα και το 3-1 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε.