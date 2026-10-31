Ο Κρίστιαν Κολόκο είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν ο Ερυθρός Αστέρας

Σε μόλις δύο παιχνίδια, ο Κολόκό έχει μετρήσει έξι τάπες και έχει προσφέρει την προστασία στη ρακέτα που έλειπε από τον Ερυθρό Αστέρα, επηρεάζοντας άμεσα το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Γράφει ο Νίκολα Στοΐκοβιτς.

Οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα έχουν ένα σύνθημα που ξεκινά με τις λέξεις «Svuda grmi okolo» («Βροντάει παντού»), περιγράφοντας τον ήχο των οπαδών που τραγουδούν παντού, επειδή ο Αστέρας είναι ξανά πρωταθλητής. Μετά από μόλις δύο παιχνίδια με την ερυθρόλευκη φανέλα, οι ίδιοι φίλαθλοι θα μπορούσαν πλέον να τραγουδούν: «Svuda grmi Koloko»!

Ο Κρίστιαν Κολόκο έχει κερδίσει πολύ γρήγορα τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα και έχει δείξει τι ακριβώς πρέπει να προσφέρει μια μεταγραφή που κάνει τη διαφορά!

Χρειάστηκε λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής, μοιρασμένα σε δύο αγώνες, για να δικαιώσει τις προσδοκίες που συνόδευσαν την άφιξή του στο Βελιγράδι. Απέναντι στη Μακάμπι και την Μπάγερν, έδειξε γιατί αποκτήθηκε: εξαιρετικά αθλητικά προσόντα, έντονη παρουσία κοντά στο καλάθι και, πάνω απ' όλα, την ικανότητα να αλλάζει άμεσα την αμυντική εικόνα του Αστέρα χάρη στα ατομικά του χαρακτηριστικά. Οι Σέρβοι βρήκαν τον σέντερ που τους έλειπε στις πρώτες επτά αγωνιστικές, όταν ο προπονητής τους, Ίμπον Ναβάρο, αναγκαζόταν να αναζητά εναλλακτικές λύσεις εξαιτίας των προβλημάτων στη γραμμή των ψηλών.

Στα δύο παιχνίδια με Μακάμπι και Μπάγερν, ο Κολόκο αγωνίστηκε συνολικά για 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 18 πόντους, πέντε ριμπάουντ, έξι τάπες και δύο κλεψίματα. Ήταν σχεδόν αλάνθαστος στην εκτέλεση, με 7/8 σουτ εντός πεδιάς, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είχε +16 στο σκορ όσο εκείνος βρισκόταν στο παρκέ και στα δύο παιχνίδια. Με άλλα λόγια, η διαφορά έφτασε στο +32 σε λιγότερο από μισή ώρα μπάσκετ.

Με τον Κολόκο στο παρκέ, ο Αστέρας μπορεί να πιέζει πιο επιθετικά στην περιφέρεια, καθώς το ύψος, το άνοιγμα των χεριών και η κινητικότητά του προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια κοντά στο καλάθι, ακόμη κι όταν ένας αντίπαλος γκαρντ καταφέρει να περάσει την πρώτη γραμμή άμυνας.

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ, από τον οποίο οι προσδοκίες ήταν σαφώς μεγαλύτερες, δεν έχει καταφέρει να προσφέρει ανάλογη αμυντική επιρροή. Ο Εμπούκα Ιζούντου έχει παίξει σημαντικό ρόλο, κυρίως με τα ριμπάουντ και την ενέργειά του, όμως δεν διαθέτει την ίδια ικανότητα με τον Κολόκο να αποτρέπει τις προσπάθειες των αντιπάλων κοντά στο καλάθι. Πλέον, ο Ναβάρο έχει στη διάθεσή του τρεις σέντερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο Κολόκο έχει ήδη αναδειχθεί στην πιο σημαντική επιλογή του για την προστασία της ρακέτας.

Το παιχνίδι με την Μπάγερν ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε μόλις 13 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, ο Κολοκό μέτρησε πέντε τάπες, οι τέσσερις εκ των οποίων ήρθαν απέναντι στον Όστιν Γουάιλι. Ο σέντερ των Γερμανών τελείωσε το ματς με μόλις δύο πόντους και 1/7 δίποντα. Μία φάση στη δεύτερη περίοδο ήταν ενδεικτική: ο Κολόκο έκοψε δύο φορές τον Γουάιλι στην ίδια επίθεση. Η Μπάγερν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ μετά την πρώτη τάπα, όμως ούτε στη δεύτερη προσπάθεια κατάφερε ο σέντερ της να σκοράρει απέναντι στον ψηλό του Αστέρα.

Ο Κολόκο έκανε και τις πέντε τάπες του στα πρώτα 14 λεπτά της αναμέτρησης, με την Μπάγερν να ολοκληρώνει το παιχνίδι με μόλις 17/43 δίποντα, δηλαδή ποσοστό 39,5%. Μια τέτοια παρουσία στη ρακέτα αναγκάζει τους αντιπάλους να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν κοντά στο καλάθι και επιτρέπει στον Αστέρα να ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην μπάλα στην περιφέρεια.

Εξίσου αποτελεσματικός ήταν και στην επίθεση. Απέναντι στην Μπάγερν, ο Κολόκο πέτυχε 12 πόντους με μόλις έξι προσπάθειες εντός πεδιάς, έχοντας 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 1/1 βολή. Γενικά, ολοκλήρωνε τις φάσεις που δημιουργούσαν οι συμπαίκτες του, αξιοποιούσε τους χώρους κοντά στο καλάθι και τιμωρούσε την άμυνα της Μπάγερν κάθε φορά που οι περιστροφές της καθυστερούσαν.

Σημαντικό μέρος της παραγωγής του προήλθε από τη συνεργασία του με τον Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ. Όταν ο Κολόκο έφτασε στο Βελιγράδι, είχαμε ήδη επισημάνει πόσο καλά θα μπορούσαν να ταιριάξουν τα χαρακτηριστικά του με εκείνα του Γουάιλερ-Μπαμπ, βοηθώντας τον γκαρντ να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τη δημιουργική του ικανότητα. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε τρεις εξαιρετικές φάσεις απέναντι στην Μπάγερν, με τις ασίστ του Γουάιλερ-Μπαμπ να οδηγούν άμεσα σε επτά πόντους του Κολοκό, συμπεριλαμβανομένης και μιας επιπλέον βολής μετά από φάουλ.

Η συνεργασία τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο σερί 13-0 του Αστέρα στη δεύτερη περίοδο, με το οποίο το σκορ από 23-19 έγινε 36-19. Ο Κολόκο πέτυχε επτά πόντους σε αυτό το διάστημα, ενώ ο Γουάιλερ-Μπαμπμοίρασε τέσσερις ασίστ, δείχνοντας πόσο αποτελεσματικά μπορεί να αξιοποιήσει έναν σέντερ που κινείται την κατάλληλη στιγμή προς το καλάθι.

Απέναντι στη Μακάμπι, ο Κρις Τζόουνς είχε ήδη δημιουργήσει δύο καλάθια που απέφεραν τέσσερις πόντους στον Κολόκο, ενώ και ο Τζάρεντ Μπάτλερ συνεργάστηκε μαζί του σε μια εξαιρετική φάση. Κόντρα στην Μπάγερν, ο Τζόουνς βρήκε επίσης τον Κολόκο για ένα εύστοχο τρίποντο. Ο νέος σέντερ δεν χρειάζεται πολλές κατοχές ή συστήματα σχεδιασμένα αποκλειστικά για εκείνον, κάτι που κάνει ευκολότερη τη δουλειά των γκαρντ του Αστέρα.

Ο Κολόκο έχει καταφέρει όλα αυτά χωρίς ουσιαστικά να έχει προλάβει να προσαρμοστεί. Στο ντεμπούτο του απέναντι στη Μακάμπι, έχοντας κάνει μόλις λίγες προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες του, αγωνίστηκε για 16 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Πέτυχε έξι πόντους χωρίς να χάσει σουτ, ενώ πρόσθεσε τρία ριμπάουντ και μία τάπα. Με την Μπάγερν έπαιξε ακόμη λιγότερο, αλλά η επιρροή του ήταν πολύ μεγαλύτερη. Εκτός από τους 12 πόντους και τις πέντε τάπες, είχε δύο κλεψίματα και 19 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Αξίζει επίσης να θυμηθούμε ότι τους προηγούμενους έξι μήνες είχε ελάχιστο αγωνιστικό χρόνο. Θα ήταν μη ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι θα μπορούσε να παίξει αμέσως 25 ή 30 λεπτά, ειδικά στην Ευρωλίγκα, αμέσως μετά την άφιξή του. Ο Ναβάρο τον έβαλε στην αρχική πεντάδα και στα δύο παιχνίδια, δίνοντάς του την ευκαιρία να αποκτήσει από νωρίς ρόλο στην ομάδα, ενώ παράλληλα τον ενσωματώνει σταδιακά στο σύστημα.

Οι αναμετρήσεις με τη Μακάμπι και την Μπάγερν αποτέλεσαν ένα ευνοϊκό ξεκίνημα. Ο Αστέρας επικράτησε και στα δύο παιχνίδια με άνεση, επομένως δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει ο Κολόκο για μεγάλα διαστήματα στο παρκέ. Έπειτα από μια μακρά περίοδο με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, αυτές οι συνθήκες τού επέτρεψαν να βρει ρυθμό χωρίς να επιβαρυνθεί υπερβολικά.

Τώρα, όμως, ο Ερυθρός Αστέρας έχει μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με επτά εκτός έδρας παιχνίδια στις επόμενες εννέα αγωνιστικές της Ευρωλίγκας. Απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Κολόκο θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια πολύ ισχυρότερη γραμμή ψηλών, στην οποία βρίσκονται οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάιρικ Τζόουνς. Ακολουθεί η επίσκεψη στη Μαδρίτη, όπου θα συναντήσει τον Έντι Ταβάρες.

Ο έλεγχος της περιοχής κοντά στο καλάθι θα είναι σαφώς δυσκολότερος απέναντι σε σέντερ τέτοιου επιπέδου, ενώ οι σωματικές απαιτήσεις και οι μάχες για τα ριμπάουντ θα είναι πολύ πιο έντονες.

Τα ριμπάουντ είναι ένας τομέας στον οποίο ο Κολόκο θα χρειαστεί να βελτιωθεί. Παρά τις πέντε τάπες απέναντι στην Μπάγερν, μάζεψε μόλις δύο ριμπάουντ, αμφότερα στην επίθεση. Η προστασία της ρακέτας χάνει μέρος της αξίας της όταν μια αμυντική κατοχή δεν ολοκληρώνεται με την εξασφάλιση του ριμπάουντ. Η Μπάγερν, άλλωστε, πήρε 15 επιθετικά ριμπάουντ και πέτυχε 20 πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Απέναντι σε πιο δυνατές φροντ λάιν, τέτοιες αδυναμίες μπορεί να κοστίσουν πολύ περισσότερο στον Αστέρα.

Παρόλα αυτά, η άφιξή του έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους συμπαίκτες του, με τον Τσίμα Μονέκε να ξεχωρίζει. Ο φόργουορντ του Αστέρα δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του μετά τη νίκη επί της Μπάγερν. Μίλησε για το πόσο χαρούμενος είναι που έχει τον Κολόκο συμπαίκτη και στη συνέχεια μετέφερε τον ενθουσιασμό του και στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα χιουμοριστικό μονταρισμένο story με τους δυο τους. Σε αυτό, ο Μονέκε λέει: «Σε ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή», με τον Κολοκό να απαντά: «Είμαι απλώς ο Κρίστιαν Κολόκο».

Ο Μονέκε είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στο σύστημα του Ναβάρο και πλέον έχει δίπλα του έναν συμπαίκτη που μπορεί να αναλάβει σημαντικό μέρος της ευθύνης για την προστασία της ρακέτας, επιτρέποντάς του να αξιοποιήσει τα δικά του χαρακτηριστικά με διαφορετικούς τρόπους. Ο Κολοκό έχει κερδίσει και τους φιλάθλους μέσα σε μόλις δύο παιχνίδια. Η εξέδρα τον αποθέωνε ήδη για τις προσπάθειές του απέναντι στη Μακάμπι, ενώ κόντρα στην Μπάγερν γνώρισε εκκωφαντική αποθέωση, ιδιαίτερα μετά τα εντυπωσιακά καρφώματα και τις τάπες του που ξεσήκωσαν την Belgrade Arena.

Ο Κολόκο έχει ήδη κερδίσει το χειροκρότημα της εξέδρας. Και με τους φίλους του Αστέρα να διαθέτουν ένα σύνθημα που ταιριάζει τόσο καλά στο επώνυμό του, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να τον υποδεχθούν κάποια στιγμή στο μέλλον.