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Παρτιζάν: Επιστρέφει ο Μαρίνκοβιτς - Από μέσα Νοεμβρίου οι Ουίλις και Γιεκίρι

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Παρτιζάν έκανε γνωστό πως ο Βάνια Μαρίνκοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ οι Τόνι Γιεκίρι και Ντέρεκ Ουίλις αναμένεται να επιστρέψουν στα μέσα του Νοεμβρίου.

Η Παρτιζάν έκανε γνωστό πως ο Βάνια Μαρίνκοβιτς ξεπέρασε τελείως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στον αχίλλειο και έτσι επέστρεψε στις προπονήσεις.

Από την άλλη, ο Ντέρεκ Ουίλις θα είναι έτοιμος να επιστρέψει την δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου (πρόβλημα στον αστράγαλο). Τότε υπολογίζεται και η επιστροφή του Τόνι Γιεκίρι. Ο 32χρονος σέντερ υπέστη θλάση στον προσαγωγό και σταδιακά θα ανεβάσει ρυθμό. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας υπολογίζει πως θα είναι 100% έτοιμος σε περίπου δύο εβδομάδες.

Παρτιζάν: Επιστρέφει ο Μαρίνκοβιτς - Από μέσα Νοεμβρίου οι Ουίλις και Γιεκίρι