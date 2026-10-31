Παρτιζάν: Επιστρέφει ο Μαρίνκοβιτς - Από μέσα Νοεμβρίου οι Ουίλις και Γιεκίρι

Η Παρτιζάν έκανε γνωστό πως ο Βάνια Μαρίνκοβιτς ξεπέρασε τελείως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στον αχίλλειο και έτσι επέστρεψε στις προπονήσεις.

Από την άλλη, ο Ντέρεκ Ουίλις θα είναι έτοιμος να επιστρέψει την δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου (πρόβλημα στον αστράγαλο). Τότε υπολογίζεται και η επιστροφή του Τόνι Γιεκίρι. Ο 32χρονος σέντερ υπέστη θλάση στον προσαγωγό και σταδιακά θα ανεβάσει ρυθμό. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας υπολογίζει πως θα είναι 100% έτοιμος σε περίπου δύο εβδομάδες.

Izveštaj o zdravstvenom stanju povređenih igrača: Kapiten Partizana Mozzart Bet Vanja Marinković se u potpunosti priključio trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice protiv Kluža. Nakon kontrolnih pregleda, ustanovljeno je da će se Derek Vilis biti u stanju da se priključi timu tokom druge nedelje novembra. Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tela na određenu terapiju, centar crno-belih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procena vremena do potpunog oporavka je oko dve nedelje.