Ο Τσέτσιλας το κράτησε μέχρι να λυτρωθεί ο Ολυμπιακός και ο Μάρτινς το έκανε πράξη στο 95’ (2-3) με τους Πειραιώτες να φεύγουν με τρίποντο από το πουθενά σε ένα ματς που η Κηφισιά ήταν ανώτερη και έχασε πλήθος ευκαιριών.

Με την Κηφισιά να ισοφαρίζει στο 91’, ο Τσέτσιλας κράτησε δύο λεπτά επιπλέον καθυστέρηση (από τα αρχικά 3’ που είχε υποδείξει) και ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε σκοράροντας σε… νεκρό χρόνο (ή πιθανόν και εκτός χρόνου) καθώς το νικητήριο τέρμα των ερυθρόλευκων σημειώθηκε στο 94:15.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο το άξιζε περισσότερο, είχε ευκαιρίες, γύρισε από το 2-0, ωστόσο οι καθυστερήσεις είχαν... καθυστερήσεις και ο Ζέλσον Μάρτινς λύτρωσε τους Πειραιώτες και τους έδωσε τη νίκη με σκορ 3-2, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός σώθηκε και συνέχισε το νικηφόρο σερί του, φτάνοντας τις 9 συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο ματς με τη Ρεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Κακό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, καλύτερη η Κηφισιά

Οι Πειραιώτες δεν μπήκαν δυνατά στο ματς και η Κηφισιά το εκμεταλλεύτηκε αυτό, φτάνοντας αρκετές φορές κοντά στο γκολ μάλιστα. Πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 6ο λεπτό, ωστόσο ο Τικνιζιάν πρόλαβε και έβαλε την κόντρα στο σουτ του Σαγάλ μέσα στην περιοχή, ενώ ακριβώς μετά (7') ο Ορτέγκα μπλόκαρε το μακρινό σου του Πόμπο.

Το ματς συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με τον Ιμανόλ να έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του, καθώς δεν μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί και να δημιουργήσουν ευκαιρίες με αξιώσεις. Στο 19ο λεπτό, ο Ζολιμπουά πήρε την κεφαλιά από κόρνερ και απείλησε ξανά την εστία του Ορτέγκα, ωστόσο ο Γερμανός ήταν ξανά σε ετοιμότητα.

Σιγά-σιγά, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν να είναι καλύτεροι και ήρθαν και οι πρώτες καλές στιγμές. Συγκεκριμένα, στο 30' ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε, με τη μπάλα να σταματά στα σώματα, ενώ στο 33ο λεπτό ο Ραμίρες απέκρουσε δύσκολα ένα πολύ ωραίο σουτ του Τσικίνιο, στη μεγαλύτερη φάση των φιλοξενούμενων.

Λίγο πριν το ημίχρονο έφτασε η σειρά της Κηφισιάς να φτάσει πολύ κοντά στο γκολ, με τον Ρουκουνάκη να κλέβει έπειτα από μεγάλο λάθος του Τσικίνιο, έκανε και το γύρισμα στην περιοχή, ωστόσο πρώτα ο Πιρόλα με την κόντρα και στη συνέχεια ο Ορτέγκα έσωσαν τον Ολυμπιακό από το σουτ του Χριστόπουλου.

Σέντρα και... γκολ

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου άλλαξε εντελώς όλη η αναμέτρηση, με τους Πειραιώτες να κάνουν το 1-0 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Ζότα Σίλβα μπήκε δυνατά, έκλεψε, ανέβασε την ομάδα του, έκανε το γύρισμα προς τον Τσικίνιο, ο Πορτογάλος «έστρωσε» στον Ζοέλ Ρόκα και ο Ισπανός με ωραίο τελείωμα νίκησε τον Ραμίρες για το 1-0.

Ακόμη και έτσι, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν το έβαλε κάτω και προσπάθησε ακόμη περισσότερο να σκοράρει ώστε να ισοφαρίσει και μπει ξανά στο ματς, Μάλιστα, είχε και τεράστια ευκαιρία (53') ξανά με τον Χριστόπουλο, ωστόσο ο νεαρός την σπατάλησε. Ενώ ο επιθετικός της Κηφισιάς τα έκανε όλα περίφημα και ξεμαρκαρίστηκε υπέροχα μέσα στην περιοχή, βγάζοντας εκτός φάσης και τον Ορτέγκα, εκτέλεσε πολύ άσχημα και από κοντά έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων συνέχισε να έχει τον έλεγχο, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να βρει απαντήσεις. Οι γηπεδούχοι «σφυροκοπουσαν» την εστία των «ερυθρόλευκων», ωστόσο ο Ορτέγκα με μία μεγάλη επέμβαση είχε ξανά απάντηση σε προβολή του Ζολιμπουά (57').

Κάπου εκεί ο Ιμανόλ έκανε αλλαγές και πέρασε στο ματς τον Μάριους και δικαιώθηκε. Στο 71ο λεπτό ο 28χρονος στράικερ ξεμαρκαρίστηκε στην περιοχή και πήρε μία κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, κάνοντας το 2-0 για τους Πειραιώτες κόντρα στη ροή του αγώνα.

Πήρε αυτό που άξιζε

Ακόμη και έτσι, με το σκορ στο 2-0, ο Σεμπάστιαν Λέτο έδειξε πως έχει «χτίσει» μία ομάδα με σθένος και ψυχή που δεν τα παρατά ποτέ. Η Κηφισιά δεν το έβαλε κάτω, έψαξε ξανά το γκολ και αυτή τη φορά τα κατάφερε. Ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό, Γιώργος Κυριόπουλος, ο οποίος είχε μπει λίγο νωρίτερα στο ματς ως αλλαγή, έκανε τρομερή κάθετη, έβγαλε τον Εμπουλά τετ-α-τετ και ο Ισπανός εκτέλεσε σωστά για το 2-1 στο 80ο λεπτό.

Με το momentum πλέον υπέρ της, η Κηφισιά συνέχισε την προσπάθειά της και έφτασε και μία ανάσα από την ισοφάριση, ωστόσο το σουτ του Πόμπο στο 86ο λεπτό βρήκε στο δοκάρι και έφυγε άουτ. Τελικά, η δικαίωση ήρθε στο 91ο λεπτο, με τον Ζέρσον Σόουζα να βρίσκεται εντελώς μόνος στην «καρδιά» της περιοχής, σκοράροντας για το 2-2.

Οι καθυστερήσεις είχαν... καθυστερήσεις

Τι και αν ο 4ος διαιτητής είχε δείξει αρχικά πως οι καθυστερήσεις θα ήταν 3 λεπτά; Ο Τσέτσιλας κράτησε δύο λεπτά επιπλέον καθυστέρηση και έτσι ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε και η λύτρωση ήρθε σε... νεκρό χρόνο. Συγκεκριμένα, ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα στο 94:15 και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Αντόνισε (42’ Ζέρσον Σόουζα), Μπένι (76’ Κυριόπουλος), Ρουκουνάκης, Αμπάντα (69’ Πολυκράτης), Φαν Άιμα, Σαγκάλ (76’ Εμπουλά), Ζολιμπουά, Μάνσο, Χριστόπουλος (69’ Θεοδωρίδης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (63’ Έσε), Τσικίνιο (78’ Σα), Ρόκα (86’ Μαρτίνς), Σίλβα (78’ Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (63’ Μουαντιλιμαντζί).